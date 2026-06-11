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ТСН у соціальних мережах

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“Дощ із риби” знову пройшов у Гондурасі: місцеві вибігли збирати улов (фото)

У місті Йоро після сильної зливи місцеві жителі знову побачили явище, яке там документують уже понад століття. На землі з’явилися сотні дрібних риб, а люди вийшли збирати їх після негоди.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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У Гондурасі після зливи з неба “впали” сотні риб

У Гондурасі після зливи з неба “впали” сотні риб / © Daily Star

У місті Йоро в Гондурасі під час сильної зливи сталося незвичне явище: на дорогах, подвір’ях і полях з’явилися сотні дрібних риб. Місцеві жителі вийшли на вулиці з контейнерами, щоб зібрати їх після негоди.

Про це повідомляє Daily Star.

Явище зафіксували ввечері 9 червня в районі Сентро-Побладо. На фото видно, як люди збирають рибу, яка опинилася просто на землі.

Місцеві називають це lluvia de peces, тобто “дощ із риби”. У Йоро таке явище зазвичай трапляється у сезон дощів — із травня по липень — і документується вже понад століття.

У Гондурасі після зливи з неба “впали” сотні риб. / © Daily Star

У Гондурасі після зливи з неба “впали” сотні риб. / © Daily Star

Жителі міста вважають “рибний дощ” благословенням і частиною місцевої традиції. Один із мешканців заявив, що це “не міф, а реальність”, адже він сам збирав і їв рибу після такого дощу.

Наукового пояснення явище досі не має остаточно. За однією з версій, рибу можуть переносити водяні смерчі з водойм. За іншою — вона з’являється з підземних джерел, які під час повеней виносять її на поверхню.

У Йоро “рибний дощ” став частиною місцевої культури: у місті навіть проводять щорічний фестиваль, присвячений цьому явищу.

Унаслідок останньої негоди ніхто не постраждав. Значних руйнувань не зафіксували, однак у деяких районах були перебої з електропостачанням.

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Дата публікації
Кількість переглядів
526
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