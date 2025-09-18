Дощ з грошей, "криваві" зливи та космічні подарунки: найдивніші речі, що падали з неба

Біблійні історії про дощі з крові та жаб скоріш за все мають реальне підґрунтя / © unsplash.com

Небо — це не лише блакитна височінь чи зоряний купол. Іноді воно перетворюється на непередбачуване джерело найдивовижніших, а подекуди й жахливих «подарунків». Від живих істот, що випадають цілими зграями, до уламків з космосу і навіть грошових купюр. Історії про предмети, що несподівано з’явилися з небес, вражають уяву та змушують замислитись про непередбачуваність світу довкола нас.

Про це пише BGR.

Дощ із живих істот

Уявіть собі: ви йдете вулицею, а з неба раптом починають падати риби! Це не сюжет фантастичного фільму, а реальні події, які траплялися у Техасі 2021 року та у Мексиці в 2017 році. За найпоширенішою версією, сильні смерчі та ураганні вітри здатні підхоплювати цілі косяки риб з водойм, переносити їх на значні відстані, а потім «вивантажувати» на сушу.

Не менш дивними є дощі з жаб та ропух. Перші письмові згадки про це датуються I століттям нашої ери в Римі, а пізніше такі випадки були зафіксовані в Канзасі (1873), Луїзіані (1947) та Сербії (2005). Механізм той самий — смерчі та потужні висхідні потоки повітря.

А як щодо «павутинних злив»? У 2021 році мешканці Гіппсленда, Австралія, стали свідками, як тисячі павуків масово «втекли» з міста, використовуючи свою павутину як повітряні кулі. Після сильних вітрів та дощів місто було буквально вкрите павутиною. Хоча це явище, відоме як «балонування», є природним способом розселення павуків, побачити таке на власні очі досить моторошно.

З неба падали й черв’яки. У 2015 році в Норвегії та у 2007 році в американському місті Дженнінгс на землю падали грудочки, що складалися з десятків дощових черв’яків. Вважається, що вони були підхоплені теплими висхідними потоками повітря або смерчами, так само як риби чи жаби.

Бували й випадки, коли з неба падали птахи. У 2022 році в Мексиці камери зафіксували, як ціла зграя жовтоголових дроздів раптово впала на землю. Хоча деякі птахи вижили, багато загинуло. Ймовірними причинами такого масового падіння могли бути зіткнення з лініями електропередач або отруєння токсичними випарами з труби промислового підприємства, розташованого поруч.

Дивом врятовані люди

Одна з найдивовижніших і водночас трагічних історій — про Весну Вулович, бортпровідницю югославських авіаліній. 26 січня 1972 року на висоті понад 10 кілометрів у літаку, де вона працювала, вибухнула бомба. З 28 людей на борту вижила лише Весна, яка впала з висоти близько 10 км. Вважається, що її врятувало те, що вона була затиснута візком для їжі у хвостовій частині літака, яка приземлилася в м’який сніг.

Інший, не менш вражальний, випадок стався цьогоріч в Індії, де в авіакатастрофі літака Boeing 787 з 242 пасажирами вижив лише один чоловік. 40-річний громадянин Великої Британії, який перебував на борту, отримав «ударні травми» грудей, очей і ніг, але залишився живим після падіння. Причини та обставини цієї трагедії досі розслідуються, але сам факт наявності єдиного, що вижив в такій масштабній події, вражає.

Криваві зливи та бджолині «сюрпризи»

У 2014 році жителі провінції Самора в Іспанії, а також мешканці Малабарського узбережжя Індії були свідками «кривавих дощів». Рідина червоного кольору, що падала з неба, викликала паніку та асоціації з біблійними пророцтвами. Однак наукове пояснення виявилося прозаїчнішим: це була звичайна вода, забарвлена мікроорганізмами — водоростями Haematococcus pluvialis в Іспанії та лишайником Trentepohlia в Індії, які мають яскравий червоний колір.

Не менш дивним виявився «дощ» з темної, маслянистої рідини, що три тижні падав у східному районі Лас-Вегаса в лютому 2022 року. Після аналізу виявилося, що це був так званий «бджолиний фрасс», тобто бджолині фекалії. Цей феномен був спричинений масовим вильотом бджіл з зимової сплячки.

«Подарунки» з небес: метеорити та гроші

Звісно, найпоширенішими «гостями» з космосу є метеорити. Щорічно тисячі кам’яних або металевих об’єктів пронизують атмосферу Землі. Хоча більшість з них згорає або падає в безлюдних місцях, траплялися й винятки. У 1954 році в Силлакозі, Алабама, метеорит пробив дах будинку та вдарив сплячу жінку, залишивши їй синець на стегні.

Набагато приємнішими «подарунками» з неба є гроші. У 2025 році власник автомийки в Детройті наказав розкидати долари з гелікоптера в день свого похорону. Це дивне передсмертне бажання створило справжній ажіотаж та змусило поліцію на деякий час перекрити вулицю, де була розташована автомийка.

Цього року грошовий дощ стався і в Індії, коли мавпа поцупила залишену без нагляду сумку з великою сумою грошей. Коли люди погналися за крадійкою, тварина вилізла на дерево і розкидала гроші. Зібрати всю суму власнику так і не вдалося — частину купюр пошкодила мавпа, а інші «осіли» в кишенях випадкових свідків.