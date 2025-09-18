ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
4 хв

Дощ з грошей, "криваві" зливи та космічні подарунки: найдивніші речі, що падали з неба

Іноді з неба падають речі, які важко пояснити, — тварин, дивні рідини та навіть люди.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Небо

Біблійні історії про дощі з крові та жаб скоріш за все мають реальне підґрунтя / © unsplash.com

Небо — це не лише блакитна височінь чи зоряний купол. Іноді воно перетворюється на непередбачуване джерело найдивовижніших, а подекуди й жахливих «подарунків». Від живих істот, що випадають цілими зграями, до уламків з космосу і навіть грошових купюр. Історії про предмети, що несподівано з’явилися з небес, вражають уяву та змушують замислитись про непередбачуваність світу довкола нас.

Про це пише BGR.

Дощ із живих істот

Уявіть собі: ви йдете вулицею, а з неба раптом починають падати риби! Це не сюжет фантастичного фільму, а реальні події, які траплялися у Техасі 2021 року та у Мексиці в 2017 році. За найпоширенішою версією, сильні смерчі та ураганні вітри здатні підхоплювати цілі косяки риб з водойм, переносити їх на значні відстані, а потім «вивантажувати» на сушу.

Не менш дивними є дощі з жаб та ропух. Перші письмові згадки про це датуються I століттям нашої ери в Римі, а пізніше такі випадки були зафіксовані в Канзасі (1873), Луїзіані (1947) та Сербії (2005). Механізм той самий — смерчі та потужні висхідні потоки повітря.

А як щодо «павутинних злив»? У 2021 році мешканці Гіппсленда, Австралія, стали свідками, як тисячі павуків масово «втекли» з міста, використовуючи свою павутину як повітряні кулі. Після сильних вітрів та дощів місто було буквально вкрите павутиною. Хоча це явище, відоме як «балонування», є природним способом розселення павуків, побачити таке на власні очі досить моторошно.

З неба падали й черв’яки. У 2015 році в Норвегії та у 2007 році в американському місті Дженнінгс на землю падали грудочки, що складалися з десятків дощових черв’яків. Вважається, що вони були підхоплені теплими висхідними потоками повітря або смерчами, так само як риби чи жаби.

Бували й випадки, коли з неба падали птахи. У 2022 році в Мексиці камери зафіксували, як ціла зграя жовтоголових дроздів раптово впала на землю. Хоча деякі птахи вижили, багато загинуло. Ймовірними причинами такого масового падіння могли бути зіткнення з лініями електропередач або отруєння токсичними випарами з труби промислового підприємства, розташованого поруч.

Дивом врятовані люди

Одна з найдивовижніших і водночас трагічних історій — про Весну Вулович, бортпровідницю югославських авіаліній. 26 січня 1972 року на висоті понад 10 кілометрів у літаку, де вона працювала, вибухнула бомба. З 28 людей на борту вижила лише Весна, яка впала з висоти близько 10 км. Вважається, що її врятувало те, що вона була затиснута візком для їжі у хвостовій частині літака, яка приземлилася в м’який сніг.

Інший, не менш вражальний, випадок стався цьогоріч в Індії, де в авіакатастрофі літака Boeing 787 з 242 пасажирами вижив лише один чоловік. 40-річний громадянин Великої Британії, який перебував на борту, отримав «ударні травми» грудей, очей і ніг, але залишився живим після падіння. Причини та обставини цієї трагедії досі розслідуються, але сам факт наявності єдиного, що вижив в такій масштабній події, вражає.

Криваві зливи та бджолині «сюрпризи»

У 2014 році жителі провінції Самора в Іспанії, а також мешканці Малабарського узбережжя Індії були свідками «кривавих дощів». Рідина червоного кольору, що падала з неба, викликала паніку та асоціації з біблійними пророцтвами. Однак наукове пояснення виявилося прозаїчнішим: це була звичайна вода, забарвлена мікроорганізмами — водоростями Haematococcus pluvialis в Іспанії та лишайником Trentepohlia в Індії, які мають яскравий червоний колір.

Не менш дивним виявився «дощ» з темної, маслянистої рідини, що три тижні падав у східному районі Лас-Вегаса в лютому 2022 року. Після аналізу виявилося, що це був так званий «бджолиний фрасс», тобто бджолині фекалії. Цей феномен був спричинений масовим вильотом бджіл з зимової сплячки.

«Подарунки» з небес: метеорити та гроші

Звісно, найпоширенішими «гостями» з космосу є метеорити. Щорічно тисячі кам’яних або металевих об’єктів пронизують атмосферу Землі. Хоча більшість з них згорає або падає в безлюдних місцях, траплялися й винятки. У 1954 році в Силлакозі, Алабама, метеорит пробив дах будинку та вдарив сплячу жінку, залишивши їй синець на стегні.

Набагато приємнішими «подарунками» з неба є гроші. У 2025 році власник автомийки в Детройті наказав розкидати долари з гелікоптера в день свого похорону. Це дивне передсмертне бажання створило справжній ажіотаж та змусило поліцію на деякий час перекрити вулицю, де була розташована автомийка.

Цього року грошовий дощ стався і в Індії, коли мавпа поцупила залишену без нагляду сумку з великою сумою грошей. Коли люди погналися за крадійкою, тварина вилізла на дерево і розкидала гроші. Зібрати всю суму власнику так і не вдалося — частину купюр пошкодила мавпа, а інші «осіли» в кишенях випадкових свідків.

Дата публікації
Кількість переглядів
92
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie