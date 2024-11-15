Дослідники назвали "ідеальну" різницю у віці між парами: погодились не усі

У той час як одні люди вважають вік важливим фактором під час знайомства, інші більше цікавляться особистістю свого романтичного партнера, ніж тим, скільки йому років.

Однак, згідно з австралійським дослідженням, є причина, чому так багато пар закохуються в когось, хто на декілька років старший або молодший за них самих – і це може бути ключем до більш успішних стосунків.

Дослідження показало, що "пари з великою різницею у віці швидше втрачають задоволеність стосунками в перші шість-десять років шлюбу, ніж пари однакового віку", передає Mirror. Серед гетеросексуальних пар найчастіше зустрічаються пари з різницею у віці від одного до трьох років, де чоловік старший за жінку, і мають найвищий рівень задоволеності.

Про це йдеться у повідомленні: "Задоволеність стосунками дещо знизилася для пар з різницею у віці від чотирьох до шести років і продовжувала знижуватися для пар з різницею у віці сім і більше років. Дослідження вказують на те, що в багатьох культурах різниця у віці від одного до трьох років вважається ідеальною, але деякі дослідники припускають, що навіть стосунки з різницею у віці менше 10 років принесуть більше задоволення. Тим не менш, цифри рідко розповідають повну історію, коли мова йде про кохання. Можна бути набагато старшим або молодшим за свого партнера і мати саме ті стосунки, які вам підходять".

Коментуючи це, один користувач Reddit стверджує, що рівень зрілості людини є набагато сильнішим показником того, чи будуть стосунки успішними, ніж її фактичний вік: "Це залежить від рівня зрілості і від того, як ви ставитеся одне до одного. Якщо з молодшою людиною не розмовляють зверхньо і вона не відчуває дискомфорту, то я кажу, що не має значення, яка різниця". Тим часом інший користувач додав: "Різниця у віці у вісім років між двома дорослими людьми за згодою – це нормально. Це більше питання особистої сумісності, взаємного потягу та амбіцій, а також спільних уподобань щодо способу життя".

Третій також долучився до розмови: "Мені 39, моїй колишній 49, чесно кажучи, це більше пов'язано зі зрілістю, ніж з чимось іншим. Вона стала зовсім іншою людиною, і мені довелося піти від неї. З мого власного досвіду в 39, майже 40 років, я віддаю перевагу людям 20-30 років із власних причин. Зазвичай люди віком від 18 до 22 років трохи незрілі для мене, а ті, кому від 30 до 40, як правило, найкращі, втомлені, і ставляться до мене інакше, тому що у мене немає дітей, а у них майже завжди є діти, які вже підлітки або дорослі".

Нагадаємо, психологи поділилися секретами, як побудувати і зберегти міцний щасливий союз на все життя. Наразі питанням тривалості взаємин займаються вчені та психологи в галузі створення і збереження родини в усьому світі, бо кількість розлучень стрімко зростає, а кількість щасливих пар, які живуть довгий проміжок часу, значно зменшується.

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