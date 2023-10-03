Дослідники упіймали 180-кілограмового ската-гіганта – фото

У протоці Лонг-Айленд, США, було виявлено масивного ската вагою 400 фунтів (181 кг).

Про це пише nypost.com.

Істота довжиною понад 1,8 м і шириною 1,5 м була витягнута дослідницькою командою з Коннектикутського агентства з рибних ресурсів та дикої природи.

Команда пояснила, що "ніжних гігантів" зазвичай можна зустріти вздовж Атлантичного узбережжя від Нової Англії до Флориди, але майже ніколи не помічають у протоці Лонг-Айленд.

На знімку видно тварину, що лежить на спині. Команда вирішила залишити її в такому положенні та не перевертати.

Скат / Фото: X / ctfishandwildlife

"Замість того, щоб намагатися перевернути тварину, наша команда швидко провела деякі виміри і негайно повернула ската у воду, щоб побачити, як вона спливає живою та здоровою", — пояснює організація.

У скатів, споріднених з акулами, у хвості є отруйний шип з гострими лезами, які можуть завдати травми при контакті. Однак вони не агресивні та нападають на людей лише тоді, коли їх спровокують.

Нагадаємо, чоловік упіймав рибу-рекордсменку з повним ротом "людських зубів". Риба побила рекорд, встановлений 2020 року.

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