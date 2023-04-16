Дослідники знайшли скелет жінки у якої виросла третя кістка, схожа на мотузку

У Португалії п онад 20 років тому жителі міста Констансія розпочали проєкт реконструкції площі свого міста, яке колись було некрополем церкви.

Про це пише "Yahoo!news".

У ході розкопок виявили 151 скелет. Тіла датуються періодом від початку до середини 14 століття до середини 19 століття, і включають 106 дорослих і 45 дітей. Утім, о дин із скелетів відрізняється від інших.

У дослідженні, опублікованому в березні в Міжнародному журналі палеопатології, антропологи досліджували скелет дорослої жінки зі своєрідним виростом кісток .

«Я ніколи не бачила такого великого кісткового утворення, — сказала провідний автор Сандра Ассіс LiveScience 11 квітня.

Ассіс розповіла LiveScience, що помітила щось, що стирчало зі скелета жінки, коли його очищали в лабораторії, оскільки його викопали разом з іншими 150 скелетами.

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У місці, де пектиновий м’яз, який з’єднує стегнову кістку з тазом, мав би прикріпитися до стегнової кістки, росла додаткова кістка довжиною 3 дюйми, схожа на мотузку.

Згідно з дослідженням, гетеротопне окостеніння, як було видно на скелеті цієї жінки, відбувається, коли кістки ростуть поза межами звичайної скелетної системи.

«Він розвивається в м’яких тканинах, де кістка зазвичай не утворюється або не потрібна, наприклад у шкірі, підшкірній клітковині, скелетних м’язах, фасціях, зв’язках і сухожиллях, а також стінках кровоносних судин», – йдеться в дослідженні.

За даними Національного інституту охорони здоров’я, сьогодні гетеротопне окостеніння може бути серйозним ускладненням або побічним ефектом хірургічного втручання, але сотні років тому воно сформувалося внаслідок сильної травми.

Дослідники виявили, що додатковий ріст кістки був у віці від 6 тижнів до року, і це було б надзвичайно болючим і ускладнювало б жінці пересування.

«Поява стегнової кістки свідчить про тривалий процес. У нас немає медичної карти цієї жінки, але, дивлячись на подібні клінічні випадки, ми можемо припустити, що це ураження стегнової кістки було досить виснажливим», - йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженням, ця знахідка є першим задокументованим випадком травматичного кісткового міозиту, або додаткового зростання кістки, викликаного травмою, в області пектинового м’яза.

Раніше команда археологів з Університету Седертерна в Стокгольмі зробила цікаве відкриття на віддаленому острові в Балтійському морі. Острів, відомий як Готска-Санден, лежить на півдорозі між Швецією та Естонією і має багату на корабельні аварії та піратство історію.

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