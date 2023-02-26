Дослідники, ймовірно, виявили секс-іграшку часів Римської імперії

На півночі Великої Британії, у Віндоланді, виявили дерев'яний предмет, який може бути інтимною іграшкою часів Римської імперії від II століття.

Про це пише BBC.

Спочатку фахівці вважали, що знайдений предмет міг слугувати інструментом для шиття, оскільки був виявлений у канаві разом із десятками черевиків. Вчені також не виключають, що це міг бути символ удачі або інструмент для подрібнення інгредієнтів косметики чи ліків, а його форма, на думку римлян, могла додавати їм магічних властивостей.

Однак експерти з Університету Ньюкасла та Університетського коледжу Дубліна кажуть, що тепер вони вважають, що об'єкт завдовжки приблизно 16 см могли використовувати для більш інтимних цілей.

Після аналізу предмету було встановлено, що обидва кінці були помітно гладкими, що вказує на повторне використання протягом тривалого часу.

"Ми знаємо, що стародавні римляни та греки використовували сексуальні приладдя – цей предмет з Віндоланди може виявитися одним з них", - сказав Доктор Роб Коллінз, старший викладач археології в Університеті Ньюкасла.

Зазначається, що фалоімітатори були поширені в Римській імперії, оскільки вважалося, що вони захищають від нещастя.

Ще одна версія звучить так – його врізали у статую, а потім натирали на щастя, припускають науковці в журналі Antiquity.

Нагадаємо, жінка народила близнят-хлопців, а згодом рідкісних близнючок "МоМо".

Читайте також: