Дослідники Біблії попереджають, що після удару по Ірану з’явилися нові ознаки наближення кінця світу

З’явилися нові ознаки наближення кінця світу.

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Після американських ударів по трьох ядерних об’єктах в Ірані дослідники Біблії заявили про нові тривожні ознаки наближення апокаліпсису. Християнський подкаст Living Waters із понад 1,6 млн підписників повідомив, що нинішні події на Близькому Сході збігаються з пророчими віршами зі Святого Письма, які можуть свідчити про кінець часів.

Про це розповідає Daily Mail.

Йдеться, зокрема, про 1-ше Послання до Фессалонікійців 5:3 — “Коли говоритимуть: “Мир і безпека”, тоді зненацька прийде на них погибель…”. Цей вірш інтерпретується як попередження про божественне втручання і раптове покарання в момент уявного спокою. Теологи нагадують: поняття “день Господній” у Біблії неодноразово пов’язане з апокаліптичними подіями, Страшним судом і другим пришестям Христа.

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Після нічної атаки на ядерні об’єкти Фордо, Натанз і Ісфахан президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social: “ЗАРАЗ НАСТАВ ЧАС ДЛЯ МИРУ!” Його коментар лише підсилив побоювання щодо глобального конфлікту.

На тлі напруження на Близькому Сході у Сирії відбувся новий теракт. У неділю в районі Дуейла в Дамаску смертник атакував церкву Мар Еліас, де щонайменше 22 вірян загинули, ще 63 — отримали поранення. За словами сирійського МВС, атаку скоїв бойовик “Ісламської держави”. Відео з місця події демонструє зруйновані лави, кам’яні стіни та кров на уламках.

Дамаск і досі не оговтався від наслідків громадянської війни, яка триває від 2011 року. Почавшись як продемократичні протести проти правління Башара Асада, конфлікт переріс у повномасштабне протистояння. У багатьох районах міста досі виявляють масові поховання та людські останки. У районі Тадамон, як повідомляють правозахисники, кістки лежать просто неба — це, ймовірно, жертви багаторічних репресій.

На тлі цієї нестабільності й ескалації насильства біблійні тлумачення про кінець часів набувають нового звучання. Дослідники попереджають: згадка про несподівану катастрофу на тлі заяв про мир може бути недобрим знаком для людства.

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Сполучені Штати раніше закликали Іран повернутися до переговорів, наголошуючи, що нинішньому режиму не лишається іншого вибору, окрім як відмовитися від своїх ядерних амбіцій.

У новому епізоді християнського подкасту Living Waters, опублікованому 21 червня, зазначається, що багато людей сприймають глобальні заклики до миру як ознаку наближення останніх днів.

Автори подкасту застерігають: з огляду на поширення таких закликів, у світі може сформуватися хибне відчуття безпеки — попри дедалі помітніші прояви глобальної нестабільності, воєнних конфліктів і морального занепаду.

Особливу увагу дослідники звертають на ескалацію між Ізраїлем та Іраном: від 12 червня фіксується щоденний обмін ракетними ударами між двома країнами. Це, за їхніми словами, вкладається у біблійний сценарій кінця світу.

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Серед міст, які згадуються як потенційно вразливі у разі реалізації пророцтв, названо Єрусалим і Дамаск. Подкаст наголошує, що якщо ядерна атака знищить сирійську столицю, це може бути остаточним свідченням настання апокаліпсису: “Якщо по Дамаску буде завдано ядерного удару, і він припинить існувати як місто, це стане одним із ключових знаків останніх днів”.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що припинення вогню Ізраїлем та Іраном “набуло чинності”.