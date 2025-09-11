Дослідники назвали найгірший день тижня для водіїв: це не понеділок

Який найгірший день тижня для водіїв і чому / © Getty Images

Реклама

Дослідження показують, що п’ятниця — це день, коли водії найчастіше стають жертвами агресивних дій на дорогах.

Про це пише британське видання Express.

Нове шокувальне дослідження показало, що цей день найгірший — саме у п’ятницю найбільше випадків агресивної поведінки на дорогах. Експерти вважають, що деякі дні тижня набагато частіше призводять до гніву під час керування автомобілем, ніж інші, і хоча п’ятниця часто асоціюється з почуттям полегшення та хвилювання перед вихідними, її вважають найгіршим днем ​​для розчарувань, пов’язаних з дорогами.

Реклама

Хоча агресивне водіння може мати місце протягом тижня, п’ятниця є найстресовішою для водіїв. Збільшення трафіку, втома й тиск часу разом підвищують ризик дорожніх інцидентів.

«Розуміння того, що п’ятниці є особливо складними, може допомогти водіям планувати та зберігати спокій. Передбачайте затримки, плануйте додатковий час і не дозволяйте розчаруванню диктувати вашу поведінку. Трохи терпіння значною мірою допоможе зберегти безпеку та спокій усіх на дорогах», — радять експерти.

Серед можливих причин посиленого гніву водіїв по п’ятницях зазначаються вищі, ніж зазвичай, обсяги руху, тиск часу на прибуття до місця призначення і початок планування вихідних. За словами експертів, коли до цього додається втома, навіть незначні помилки можуть спровокувати агресивну поведінку.

Дослідження показує, що найпоширеніші подразники на дорозі, хоча й незначні, часто можуть бути каталізатором нецензурної лексики, жестикуляції та гірших речей.

Реклама

Затягування середньої смуги руху, повільний рух транспортних засобів та несподівана зміна смуг руху є одними з найпоширеніших причин агресивних дій на дорозі.

«Хоча така поведінка трапляється щодня, поєднання п’ятничних заторів і передвихідного настрою посилює реакції. Невеликі подразнення, які можна було б ігнорувати в понеділок, можуть перетворитися на серйозні спалахи», — кажуть експерти.

У виданні радять водіям по п’ятницях ще уважніше дотримуватися безпечної дистанції від інших транспортних засобів, щоб відвертати провокації, за можливості уникати годин пік та залишати додатковий час для зменшення стресу від запізнень.

Раніше ми розповідали про 10 секретів досвідчених водіїв, щоб безпечно керувати авто вночі та уникнути ДТП.