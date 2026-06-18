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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Дослідники назвали продукт, який може позитивно впливати на рівень цукру у крові

Авокадо може позитивно впливати на рівень цукру у крові.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Дослідники назвали продукт, який може позитивно впливати на рівень цукру у крові

© Pixabay

Дослідники встановили, що вживання авокадо може допомогти у контролі рівня цукру в крові. Усе через насиченість клітковиною та мінімум цукру.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

Що виявило дослідження

У дослідженні взяли участь дорослі люди з надмірною вагою або ожирінням. Частина з них щодня додавала до раціону одне авокадо, тоді як інші не змінювали свої харчові звички. Протягом кількох тижнів вчені відстежували зміни у показниках організму.

Результати показали, що регулярне споживання авокадо пов’язане з більш сприятливими показниками рівня цукру в крові. Такий ефект пояснюють поживним складом фрукта: він містить багато клітковини, мало цукру та багатий на корисні мононенасичені жири.

Експерти зазначають, що клітковина в авокадо може уповільнювати засвоєння вуглеводів, допомагаючи уникати різких стрибків глюкози після їжі. Крім того, цей продукт забезпечує триваліше відчуття ситості, що може сприяти контролю ваги.

Водночас фахівці наголошують: жоден продукт не є універсальним рішенням. Найбільшу користь авокадо приносить у складі збалансованого та різноманітного раціону.

Попередні дослідження також вказують на позитивний вплив авокадо на серцево-судинну систему. Завдяки вмісту ненасичених жирів він може допомагати підтримувати здоровий рівень холестерину, а також забезпечує організм важливими вітамінами й мінералами.

Попри обнадійливі результати, науковці підкреслюють необхідність подальших досліджень, щоб краще зрозуміти довгостроковий вплив авокадо на обмін речовин і рівень цукру в крові.

Раніше йшлося про те, чи можна їсти недостигле авокадо. Так, воно безпечне, хоча тверде й менш смачне. За поживністю майже не поступається стиглому, але краще підходить для страв, де не важлива кремова текстура. Стиглість визначають на дотик: плід має бути трохи м’яким. Авокадо дозріває після збору, і цей процес можна прискорити, якщо покласти його в паперовий пакет разом із бананом або яблуком.

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Дата публікації
Кількість переглядів
264
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