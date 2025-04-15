Дослідники з’ясували, який вигляд має ідеальний день для людини

Дівчина стрибає від щастя / © Unsplash

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Дослідники сформулювали погодинний маршрут того, що, на їхню думку, є ідеальним днем для людини.

Як передає New York Post, науковці з Університету Британської Колумбії проаналізували дані американського опитування про використання часу.

Учасники заповнили дані про те, скільки часу вони витрачають на 100 різних видів діяльності, зокрема час, проведений з сім'єю та друзями, скільки часу вони проводять в телефоні, скільки часу витрачають на фізичні вправи і так далі.

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Потім дослідники звернули пильну увагу на те, що люди вважали своїм "кращим за типовий" днем, і подивилися, скільки часу вони витрачали на свої ідеальні заняття.

У результаті експерти вивели формулу чудового дня – незалежно від того, який це день тижня.

Ось вона: дослідники вважають, що люди повинні проводити шість годин на день з сім'єю, після чого слід провести дві години з друзями. Після цього люди повинні витрачати на спілкування лише близько 1,5 години. Експерти вважають, що дві години фізичних вправ – це хороша ідея, але лише одну годину слід витрачати на їжу та напої. А щодо роботи – шестигодинний робочий день з 15-хвилинною поїздкою на роботу і лише одна година перед екраном.

Говорячи про щастя, експерти також вважають, що ті, хто постійно вважає свою склянку наполовину повною, можуть потрапити в пастку токсичного позитиву – який Psychology Today визначає як "акт уникнення, придушення або відкидання негативних емоцій або досвіду". Зберігати позитивний настрій заохочується, але лише якщо це не змушує людину відкидати негативні емоції.

Нагадаємо, вчені відкрили нову групу крові, якої немає у 99% людей. Перший випадок цієї рідкісної особливості зафіксували ще 1972 року у вагітної жінки.