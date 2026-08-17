"Доведи, що в тебе місячні": вчитель примушував дівчинку дістати тампон і показати його всім у класі

Вчитель принизив школярку через місячні / © beautiful.com.ua

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Британське суспільство збурив гучний скандал через вчителя, який вимагав у школярки «підтвердження» того, що в неї почалися місячні.

Про це розповіли Mirror.

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Вчитель вимагав від дівчинки, аби вона «довела», що в неї місячні

Історія набула розголосу після публікації відео на платформі Ebury Official — ресурсі, що захищає права здобувачів освіти. За словами авторів проєкту, щодо дій педагога вже подали офіційну скаргу, хоча подробиці розгляду наразі не розголошують.

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«Я щойно говорила з мамою, чия донька була змушена дістати використаний тампон зі сміттєвого бака, бо вчитель сказав, що не може бути такого, щоб у неї знову були місячні, адже вони були лише два тижні тому», — розповіла авторка відео.

Дівчинка запізнилася на урок, адже була змушена стояти в черзі до туалету. Коли дитина прийшла на урок, вчитель почав вимагати, аби вона дістала зі сміттєвого бака свій тампон і «довела» всім у класі, що в неї знову менструація.

У цьому класі було ще 28 дітей — хлопчиків і дівчаток, які стали свідками цього випадку. Вчитель, який познущався з дитини, викладав природознавство.

Авторка відео додала, що в таких ситуаціях нерідко намагаються зробити винною дитину, яка сама потерпає від невігластва дорослих.

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Ролик швидко став вірусним, зібравши тисячі переглядів і велику кількість коментарів обурення. Користувачі засудили вчителя за неприпустиму поведінку та необізнаність у фізіології.

«Це огидно. У цієї бідолашної дівчинки може бути ендометріоз».

«Чому він „відстежує“ менструації чужої дитини? Чоловікам і так потрібно розповідати про менструації».

«Він чув про нерегулярні цикли? СПКЯ? Ендометріоз? Іноді я не можу повірити в те, що чую, бо це так дико».

«Повний покидьок».

«Будь ласка, скажіть мені, що вона цього не зробила. Це огидно з боку будь-якого вчителя вимагати. Їй, мабуть, ТАК соромно. Мені так її шкода».

«Менструації у дівчат спорадичні. Нерегулярні. Їхнім циклам потрібен деякий час, щоб стати регулярними, і те, наскільки регулярними вони є, варіюється від жінки до жінки. 28 днів — це середня тривалість. Деякі цикли коротші. Інші довші».

Фахівці закликають батьків у жодному разі не ігнорувати такі ситуації та одразу звертатися до керівництва навчальних закладів, якщо дитина зазнає тиску чи почувається в небезпеці через порушення власних кордонів.

Скандали у школах: останні новини

Нагадаємо, колишній керівник управління освіти Львова та директор приватної школи «Ерудит» Володимир Огура викликав гучний скандал публікацією у Facebook.

Освітянин заявив, що особисто встановлює правила найму і відмовляє в працевлаштуванні кандидаткам через феміністичні погляди, приналежність до ЛГБТ, пірсинг, татуювання, кольорове волосся чи релігійний одяг, зокрема хіджаб. Сам Огура відкинув звинувачення у дискримінації, пояснивши це дотриманням внутрішніх правил закладу для учнів і педагогів та виступом проти «пропаганди» й насадження лівих ідей.

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Публікація обурила громадськість: голова ГО «Експертний ресурс „Гендер в деталях“» Тамара Злобіна звинуватила директора у мові ненависті та закликала перевірити ліцензію школи у правовому полі.

Водночас керівник департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска припустив, що резонансний допис може слугувати прихованою рекламою для батьків, яким імпонує така система цінностей. Посадовець нагадав, що за наявності порушень Державна служба якості освіти або Уповноважений ВР з прав людини мають право ініціювати перевірки, а в соцмережах досі триває дискусія щодо меж автономії приватних шкіл.

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