Довелося відбиватися: до пінгвінів біля "Вернадського" завітав суворий "інспектор" (фото)

До української антарктичної станції "Вернадський" завітав несподіваний гість — агресивний антарктичний пінгвін. Полярники називають його "поліцейським" через чорну смужку на підборідді, яка нагадує ремінець на шоломі.

Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

"Спершу він з'явився біля причалу й очевидно виявив якісь порушення в одному з гнізд субантарктичних пінгвінів – це ті, які тисячами мешкають на нашому острові. Неочікуваний гість став приходити до цього гнізда і дзьобати його жителів. Тамтешня пара активно відбивалася від нього", - йдеться в повідомленні.

Антарктичний пінгвін біля станції "Вернадського" / Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Антарктичний пінгвін біля станції "Вернадського" / Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Антарктичний пінгвін біля станції "Вернадського" / Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Проте конфлікт врешті-решт вщух, і пінгвін перемістився в іншу частину острова.

"З трьох видів пінгвінів, що мешкають в районі “Вернадського”, антарктичні – найагресивніші. Певний час на нашому острові їх було навіть двоє: можливо, це пара, яка шукала собі місце для гніздування. І один з них вирішив "віджати” гніздо в субантарктичних пінгвінів. Але ті відстояли свою територію", — зазначив біолог Світозар Давиденко.

Антарктичний пінгвін біля станції "Вернадського" / Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Антарктичний пінгвін біля станції "Вернадського" / Фото: Facebook / Національний антарктичний науковий центр

Зазвичай пінгвіни в Антарктиці мирно співіснують, але конфлікти між видами теж трапляються.

Нагадаємо, на Буковині помітили стадо червонокнижних зубрів.

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