Довгоочікувана перемога: 78-річна американка зірвала джекпот в $1 млн

Жінка розповіла, що їй давно подобається грати у всі види лотерей.

78-річна американка з округу Маскігон (штат Мічиґан) зірвала джекпот національної лотереї. Жінка виграла один мільйон доларів.

Про це інформує mlive.com.

"Мені подобається грати у всі види лотерей, і я вирішив вибрати нову", — розповіла переможниця. Щасливий білет вона купила на заправці міста Спрінг Лейк.

Жінка зізнається — коли дізналася, що стала власницею $1 млн, то спочатку не повірила. Вона попросила свого друга переглянути лотерейний білет, щоб переконатися у його справжності.

Новоспечена мільйонерка ще не знає, куди витратить гроші, проте зазначила, що планує "дещо заощадити".

Нагадаємо, що убивця двох сестер підписав кров’ю “угоду з демоном” заради виграшу в лотерею.

Читайте також:

Новини світу: як в США заохочують людей вакцинуватися і до чого тут лотерея Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання