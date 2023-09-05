Довів усіх до сліз: "найсамотнішого у світі" лева Рубена врятували з бетонної клітки (фото, відео)

Він отримав другий шанс на щасливе життя.

15-річний лев Рубен нарешті повернувся до свого природного середовища після п'яти років, проведених у бетонній клітці.

Про це повідомляє SWNS.

За даними організації Animal Defenders International, лева залишили в покинутому зоопарку у Вірменії після смерті його власника, а решту тварин, крім нього, переселили. Тварина стала настільки самотньою, що втратила рик.

Лев Рубен / Фото: ADI / SWNS

Тепер Рубену було запропоновано другий шанс на життя після того, як він здійснив 8300-кілометрову подорож з Вірменії до заповідника дикої природи ADI у Фрі-Стейт, Південна Африка.

Лев Рубен / Фото: ADI / SWNS

Президент ADI Ян Крімер сказав, що Рубен довів їх усіх "до сліз", коли зробив свої перші кроки у заповіднику.

"Леви - найбільш товариські з великих кішок, що живуть сімейними прайдами в дикій природі", - пояснив Крімер. "Тому для Рубена, мабуть, була руйнівна відсутність контактів чи спілкування з іншими левами. Ми всі плакали, бачачи, як він вперше йде травою, чує голоси собі подібних, з африканським сонцем на спині".

Лев Рубен / Фото: ADI / SWNS

У цій дивовижній подорожі допомогла компанія Qatar Airways Cargo, яка виступила з благодійною ініціативою WeQare. Вона надала літак із дверима трюму, досить великими, щоб умістити ящик Рубена.

Коли Рубен прибув, його лапи тремтіли, оскільки він страждав від недоїдання та відсутності фізичних вправ, але навіть короткочасне перебування у притулку вже вплинуло на його поведінку.

"Вся його манера поведінки змінилася, його морда стала розслабленою і більше не боязкою", - сказав Крімер. "Його рішучість йти пішки надихає. Якщо він спотикається або падає, він просто піднімається і продовжує йти. Він просто герой".

Лев Рубен / Фото: ADI / SWNS

Щойно Рубен вийшов із дорожнього ящика, він одразу почав грати зі своєю першою іграшкою — гігантською боксерською грушею з котячої м'яти. І до нього навіть почав повертатися рик, бо тепер він оточений іншими левами.

"Неймовірно, але всього за декілька днів його рухи вже покращилися", - сказав Крімер. "Ми знаємо, що це буде довгий шлях і вимагатиме постійного ветеринарного лікування, але початок його нового життя не міг бути кращим".

Лев Рубен / Фото: ADI / SWNS

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