"Доводять до сліз": чоловіків хочуть виселити з квартири через занадто гучний секс і музику

"Доводять до сліз": чоловіків хочуть виселити з квартири через занадто гучний секс і музику

Власник квартири стверджує, що орендарі не платять йому за оренду приміщення вже майже рік.

У Нью-Йорку двоє чоловіків заселились в одну із квартир та зіпсували життя сусідам. Вони слухають музику та гучно займаються сексом.

Про це повідомляє nypost.com.

За даними видання, двоє чоловіків заселились в одне із приміщень, з якого через втрату роботи під час локдауну переїхав попередній орендар. Після цього сусіди почали нарікати на музику, дивні запахи, постійні бійки та гучний секс. Також чоловіки довели до сліз одну із сусідок, яка через гучну музику, змушена була викликати поліцію. Загалом через дії чоловіків їхні сусіди за рік 13 разів викликали копів.

Власник квартири стверджує, що орендарі не платять йому за оренду приміщення вже майже рік, у суді він вимагає їх виселити.

Самі ж підозрювані кажуть, що це все наклеп. Один із чоловік заявив, що він взагалі не жив у квартирі, а просто приходив у гості до друга.

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