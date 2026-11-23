Браян Джонсон / © instagram.com/bryanjohnson_

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Американський бізнесмен і біогакер Браян Джонсон розповів про нові результати свого омолодження. За словами 48-річного підприємця, його ерекція в середньому триває майже чотири години — це довше за стрічку «Титанік», яка триває 3 години 14 хвилин.

Про це пише видання Metro.

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За словами підприємця, його середній показник сягає 3 годин 54 хвилин. Виступаючи напередодні виходу свого нового документального фільму «Не вмирай» на платформі Netflix, Джонсон наголосив на власних рекордах.

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«Моя найкраща тривалість ерекції — чотири години. Довше, ніж фільм „Титанік“», — зазначив чоловік.

Для фіксації цих даних бізнесмен використовує спеціальний пристрій, який одягає на ніч. Він порівняв свої результати з показниками підлітків.

«Мій пеніс молодший. У середньостатистичної 18-річної людини ерекція триває три години на ніч. Моя найкраща — чотири години три хвилини. Це довше, ніж у фільмі „Титанік“, — заявив Джонсон.

Це сталося після того, як його дівчина Кейт Толо розповіла, що також відстежує нічну «жіночу ерекцію» за допомогою «технотампона» за 12 000 фунтів стерлінгів (близько 706,5 тис. грн).

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Також Браян Джонсон розповів про свій суворий розпорядок дня для уповільнення старіння. Він прокидається о 4:30 ранку, зважується та проходить щоденні медогляди, після чого тренується і приймає комплекс харчових добавок під час сніданку.

Додатково бізнесмен відвідує сауну та проходить терапію червоним світлом. Раніше цього року підприємець також повідомляв, що вводить собі плазму крові власного сина для боротьби з невиліковним аутоімунним захворюванням.

Статки Браян Джонсон заробив у 2013 році, коли продав свою платіжну платформу Braintree компанії PayPal за 800 мільйонів доларів. Відтоді він вкладає гроші та час у дослідження подовження життя. Чоловік вірить, що медицина й штучний інтелект дозволять людям жити значно довше.

Нагадаємо, вчені об’єднали генетичний матеріал червоної водорості та клітин хом’яка, створивши незвичайні лабораторні гібриди, які отримали назву «планімали» і зберігають чужорідну ДНК навіть після понад 150 поколінь поділу.

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