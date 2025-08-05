Дресувальник назвав п’ять типів людей, яким не варто заводити собаку

Кому не варто заводити собаку / © Unsplash

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Домашній улюбленець — це не лише про любов, а й про обов’язки. Професійний дресувальник Сем заявив, що деяким людям не слід заводити собаку, навіть якщо вони щиро вважають себе любителями тварин.

Про це повідомило видання Daily Mirror.

«Я щодня бачу людей, яким не варто мати собаку. Якщо вас дратує те, що я скажу далі, значить, це звернення до вас», — зазначив експерт.

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Сем виокремив п’ять типів особистостей, які, за його словами, не можуть забезпечити тварині належний догляд, стабільність і розуміння:

«Мама» або «тато» собаки

Люди, які ставляться до собаки як до дитини, часто потурають їй, ігноруючи потребу у структурі та межах. Такий підхід, за словами дресувальника, призводить до проблем із поведінкою, адже собаці потрібні правила й чітке лідерство.

Лінивець

Власники, яким не вистачає мотивації для щоденних прогулянок, дресури чи навіть годування. Сем вважає, що таким людям краще утриматися від ідеї завести собаку або працювати з наставником, щоб навчитися відповідальності.

Безвідповідальний

До цієї категорії фахівець відносить тих, хто дозволяє собаці гуляти без нагляду, пропускає вакцинації або не контролює агресивну поведінку тварини. Така недбалість, за його словами, може бути небезпечною для інших і суперечити закону.

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Скнара

Це люди, які мають фінансову змогу, але принципово економлять на утриманні собаки — від харчування до ветеринарних послуг. Такий підхід, на думку дресувальника, шкодить якості життя тварини.

Покупець статусу

Люди, які заводять собаку винятково через її зовнішність або популярність породи. Їх не цікавлять потреби чи характер тварини, і вони можуть легко відмовитися від собаки, щойно зникне інтерес.

Сем наголосив, що собака — не прикраса і не емоційна компенсація. Це жива істота, яка потребує турботи, часу й стабільного середовища. За його словами, лише ті, хто готовий поставити потреби собаки вище за власні, мають моральне право бути її господарем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому кіт не відходить ні на крок від господаря.