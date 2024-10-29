Стародавня зброя аборигенів: вчені розкрили таємниці бойових знарядь корінних австралійців

Дослідники детально вивчали біомеханіку кожного удару, щоб виявити, що саме робило цю стародавню зброю настільки потужною.

Дослідники вперше застосували передові біомеханічні технології для наукового вимірювання летальності двох знакових видів зброї австралійських аборигенів.

Дослідження, ініційоване творцями телесеріалу "Перша зброя" на каналі ABC, мало на меті розкрити силу цих стародавніх знарядь, повідомляє The Conversation.

Основну увагу зосередили на коджі (kodj) та леанглу (leangle) зі щитом. Хоча ефективність цих знарядь була добре відома воїнам, які їх використовували, дослідники прагнули оцінити їх за допомогою сучасних інструментів.

Як виявили науковці, зброя австралійських аборигенів різнилася між собою

Кодж, створений народом Ньонгар на південному заході Австралії, є гібридом молотка, сокири та кочерги, і його використання може налічувати десятки тисяч років. Через органічні матеріали, з яких виготовлено кодж, точне визначення його походження є складним, однак найдавніша сокира, знайдена в Австралії в районі Карпентерс-Геп 1, датується приблизно 49 000 – 44 000 роками тому.

Знаряддя має руків'я з плетеного дерева та двосічне кам'яне лезо, закріплене за допомогою смоли з трав'янистого дерева Xanthorrhoea.

Леангл та щит були виготовлені зброярами з народу Ваді-Ваді. Їх робили з твердих порід дерева, і традиційно вони використовувалися разом у ближньому бою.

Оскільки ці знаряддя повністю дерев'яні, відстежити їхнє історичне походження ще складніше, ніж у випадку з коджем. Проте найдавніші дерев'яні артефакти в Австралії, такі як бумеранги та бойові палиці, датуються понад 10 000 років і збереглися у болотах Вайрі, де були знайдені внаслідок сприятливих умов.

Під час дослідження за допомогою натільних пристроїв фіксували кінетичну енергію та рухи під час ударів. Прилади фіксували біомеханіку плечей, ліктів та зап'ястя під час маніпуляцій зі зброєю. Результати показали, що леангл наносив потужніші та смертоносніші удари, ніж кодж, хоча останній відзначався маневреністю та здатністю завдавати потенційно смертельних ударів.

Історично ця зброя використовувалася як під час внутрішніх конфліктів між групами аборигенів, так і для розв'язання суперечок. Європейські письменники згадували про її застосування в останні кілька століть, а наскельні малюнки свідчать, що ці знаряддя були в ужитку ще до прибуття європейців.

У деяких випадках зброя використовувалася під час "суду випробуванням", коли обвинувачені змушені були витримати шквал кидків списів або бойових бумерангів, захищаючись лише щитом або навіть без зброї. Хоча такі суди рідко призводили до смертельних наслідків, травми, отримані під час випробувань, включали серйозні пошкодження черепа і переломи кісток, що вказує на потужність і небезпечність цієї зброї.

Нещодавно археологи розкопали найстарішу у світі пляшку вина, що містить кремовані кістки людини. Скляна урна, якій 2000 років, була знайдена п'ять років тому в історичному місті Кармона в Андалусії.