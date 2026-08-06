- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 2665
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрон зафіксував унікальний момент народження кита біля узбережжя Австралії — відео
Поблизу Австралії аерознімання зафіксувало унікальний момент появи на світ горбатого китеняти.
Оператор дрона зняв на відео кадри народження горбатого кита біля північного узбережжя Нового Південного Вельсу, що вважається першим у світі випадком.
Про це пише Live Science.
Пілот комерційного безпілотника Організації з порятунку та дослідження китоподібних в Австралії (ORRCA), здійснював аероспостереження за горбатими китами, які мігрують.
Під час огляду Александр Форрест помітив самку кита, яка плила трохи позаду її зграї та рухалася надзвичайно повільно. Потім він побачив, як вона народжувала.
Спочатку Форрест припустив, що кит зазнала нападу хижака, однак згодом зрозумів, що став свідком рідкісної події. Після цього він повідомив про побачене Організацію з порятунку та дослідження китоподібних (ORRCA), щоб фахівці могли стежити за самкою та її дитинчам.
На відео з дрона видно, як новонароджений кит виринає з криваво-червоної води для першого вдиху. Потім мати повертається, щоб возз’єднатися з ним. Сцену було знято приблизно за 700 метрів від берега в Кінгскліффі на північному сході Нового Південного Вельсу.
Нагадаємо, поблизу української антарктичної станції «Академік Вернадський» горбатий кит вразив учасників 30-ї Української антарктичної експедиції серією з понад 50 стрибків поспіль.