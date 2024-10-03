Друга найстаріша людина планети: 116-річна монахиня розкрила секрет довголіття (фото)

Лікарі припускали, що вона не доживе до повноліття.

116-річна монахиня розкрила свій секрет довгого життя – щоденна молитва після того, як вона кинула виклик лікарям, які в дитинстві сказали їй, що вона не доживе до дорослого віку.

Про це пише Metro.

Іна Канабарро Лукас вважається другою найстарішою людиною у світі, вона лише на місяць молодша за Томіко Ітооку, якій наразі належить світовий рекорд найстарішої живої людини.

Їй виповнилося 116 років 8 червня, і вона живе в будинку Згромадження сестер терезианок Бразилії в Порту-Алегрі, де дотримується одного й того ж розпорядку дня.

Вона встановила час для пробудження, відходу до сну і молитви, що, за її словами, і дозволило їй дожити до такого віку.

Іна Канабарро Лукас / Фото: GRG

Народившись 1908 року серед шести братів і сестер, Іна вважалася настільки слабкою і худорлявою, що багато хто вважав, що вона не виживе. Лікарі навіть припускали, що вона навряд чи доживе до повноліття.

Однак вона перевершила всі очікування і досягла приголомшливого довголіття.

Іна завжди жила активним життям. Близько 1928 року вона переїхала до Монтевідео, Уругвай, а згодом у віці 18 років стала черницею.

1930 року вона повернулася до Бразилії, де викладала португальську мову та математику.

За своє життя Іна стала свідком двох світових воєн і пережила нещодавню пандемію COVID-19. У жовтні 2022 року вона сама заразилася вірусом, перебуваючи в лікарні, але одужала протягом місяця.

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Попри вік, монахиня така ж здорова і бадьора, як і раніше, хоча і потребує ходунків, які допомагають їй пересуватися.

Племінник монахині Клебер Вієйра Канабарро Лукас вважає, що секрет довгого життя Іни полягає в регулярній молитві, додавши: "Я думаю, що це завдяки її життєвій рішучості та відданості іншим. І духовності".

Сама Іна особливо пов'язує своє довголіття з вірою: "Мій секрет, мій великий секрет – це молитва. Я щодня молюся на вервиці за всіх людей у всьому світі".

Вона також зберігає почуття гумору, і коли її запитують, скільки їй років, вона жартома відповідає: "Декілька років. 116".

За даними Геронтологічної дослідницької групи (GRG), Іна також вважається найстарішою людиною в Бразилії та Латинській Америці.

Нагадаємо, раніше нова найстаріша людина світу Томіко Ітоока поділилася секретом свого довголіття. Вона скаржиться лише на поганий слух.

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