«Другий мозок»: гастроентеролог із Гарварду назвала 5 звичок для здоров’я кишківника

Кишечник — мозок вашого тіла: як прості зміни в тарілці допоможуть почуватися краще вже за кілька тижнів

Прості дієтичні звички можуть допомогти покращити травлення та загальний стан здоров’я за кілька тижнів.

Гастроентеролог і професор Гарвардської медичної школи Тріша Пасріча у своїй статті для Вusiness Іnsider поділилася корисною інформацією, як покращити ваше загальне здоров’я та самопочуття.

Гастроентеролог працює з пацієнтами над простими, повсякденними звичками для здоров’я кишечника і каже, що вам не потрібні дорогі пре- або пробіотичні таблетки, щоб побачити різницю.

«Індустрія харчових добавок для здоров’я кишечника настільки гучна в наших стрічках, що вона відволікає розмову та відволікає вас від отримання інших видів діагностики», — сказала медик Business Insider. «Це певною мірою відволікає від реальних перевірених методів лікування».

Натомість Тріша Пасріча рекомендує почати з повсякденних звичок, яких вона дотримується сама, таких як вживання більше ферментованих продуктів і менше оброблених.

За її словами, поширеною помилковою думкою є те, що кишечник — це просто водопровід.

Лікар наголошує, що наша травна система не тільки переробляє їжу та відходи, частково завдяки кишковому мікробіому — спільноті корисних бактерій, які допомагають регулювати травлення, імунітет та інші ключові функції. Ці мікроби також пов’язані із загальним станом здоров’я, включаючи рівень енергії та настрій, а це означає, що те, що ви їсте, може їм допомогти або зашкодити.

«Ваш кишечник — це мозок. Це дуже складний орган, який має ці справді чудові, складні шляхи, якими він впливатиме на все ваше здоров’я», — сказав Пасріча. «Як тільки ви зрозумієте цю науку, ваше здоров’я покращиться, а не лише кишечник».

Поради для підтримки здоров’я кишечника

Зменште споживання алкоголю: розщеплення алкоголю викликає запалення та утворення побічних продуктів, які можуть бути токсичними для кишкового мікробіому, порушуючи делікатний баланс бактерій.

Виключіть ультраоброблені продукти: рафіновані вуглеводи, упаковані продукти та солодкі або солоні закуски. Вони часто містять багато жирів, цукру та солі та, як правило, мало клітковини, яка підтримує здоровий кишковий мікробіом.

Зосередьтеся на вживанні цільних продуктів: навпаки, вживання різноманітних овочів, горіхів, цільного зерна, бобових та фруктів забезпечує вас та ваші мікроби великою кількістю поживних речовин для процвітання.

Введіть у свій раціон ферментовані продукти: йогурт, кефір, кімчі та квашена капуста містять живі бактерії, які можуть принести більше різноманітних мікробів у ваш кишечник.

Є одна добавка, яка варта ваших грошей

Хоча Пасріча загалом не є прихильницею добавок для здоров’я кишечника, вона робить один виняток: лушпиння псіліуму (Псилліум — це лушпиння насіння подорожника).

Він багатий на клітковину, яка підтримує здорове травлення, допомагає контролювати рівень цукру в крові та регулювати апетит.

Дієтологи рекомендують близько 21-25 грамів клітковини на день для жінок і 30-38 грамів на день для чоловіків,.

Пасріча сказала, що вона приймає дві чайні ложки лушпиння подорожника на день, близько восьми грамів клітковини (майже третина рекомендованої добової норми).

«Це найлегше взяти», — сказала вона.

Це також одна з найдешевших високоякісних добавок. Як бонус, лушпиння псиліуму може допомогти вам відчути ситість і запобігти тязі до їжі протягом дня.

Однак, щоб отримати максимальну користь від лушпиння подорожника, вживайте його з великою кількістю рідини

«Якщо ви не покладете його в достатню кількість води, він може почати занадто швидко збільшуватися в об’ємі, і у вас навіть може виникнути запор. Це не те, чого ви хочете», — сказала медикиня.

Пасріча сказала, що отримання достатньої кількості клітковини в її раціоні стало невід’ємною частиною її здоров’я.

