Дружба нареченого затіяв криваву стрілянину просто на весіллі: причиною стало зауваження

Дикий випадок на весіллі в США: дружба нареченого відкрив вогонь по гостях, які попросили його не їсти фрикадельки руками / © pexels.com

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У США святкування весілля у місті Мілвокі (штат Вісконсин) завершилося стріляниною та госпіталізацією двох гостей з вогнепальними пораненнями.

Про це пише Daily Mail.

Дружок нареченого, 41-річний Томас Вільямс під час весілля стріляв у двох людей. Нібито двоюрідна сестра нареченої сказала Вільямсу перестати їсти фрикадельки руками та користуватися виделкою.

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Жінка розповіла поліції, що бачила Вільямса на кухні, який їв руками, і сказала йому скористатися тарілкою і виделкою, після чого він нібито вдарив її.

Далі її зять втрутився у бійку, і саме тоді Вільямс відкрив по них постріли. Жінку поранили в руку та ногу, а її зятя — у потилицю. Обом надали медичну допомогу в найближчій лікарні.

На записах камер видно розпачливу наречену біля місця проведення заходу.

За словами прокурорів, наречена була свідком стрілянини та пішла за Вільямсом надвір після того, як він вчинив стрілянину. Наречена нібито побилася з Вільямсом біля його машини, вихопила його брелок з ключами, щоб не дати йому поїхати, тому він втік з місця події пішки. Де був в цей час наречений, не вказується.

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Зловмисника поки ще не заарештували.

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