Дружба з чайками ціною в $1 тисячу: автралійський блогер оригільно хотів завоювати довіру птахів

Дружба з чайками ціною в $1 тисячу: автралійський блогер оригільно хотів завоювати довіру птахів

На кадрах видно чоловіка, закопаного по шию в пісок, а зверху посипаного безліччю снеків.

В австралійському місті Голд-Кост пранкер вирішив стати "закускою" для чайок на пляжі.

Про це повідомляє Nine News.

На кадрах видно чоловіка, закопаного по шию в пісок, а зверху посипаного безліччю снеків. На чіпси та картоплю фрі нтернет-комік потратив майже тисячу доларів. Свою витівку чоловік назвав "останнім науковим експериментом", щоб побачити, чи зможе він "завоювати довіру птахів". Незрозуміло, що показали остаточні результати "експерименту".

Зграя птахів просто скористалася можливістю наїстися і полетіла геть.

Відео Daily Mail

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