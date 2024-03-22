Дружили 10 років: підліток шокований, що його найкращий друг насправді найманий актор

Підліток залишився "з розбитим серцем" після того, як дізнався, що його найкращий друг протягом десяти років насправді був актором, якого найняла його тітка.

Лоусон Споланскі, який користується TikTok під ніком @Lawsonspolansky, поділився своєю шокувальною історією у відео, яке переглянули понад мільйон разів.

У ролику під назвою "Я нарешті готовий поділитися з вами цією жахливою історією" Лоусон розповідає, як все почалося в липні 2012 року, коли йому було всього п'ять років. Він каже, що був трохи неслухняним у школі і мав деякі проблеми з поведінкою.

Одного разу його тітка Джека посадила його і сказала, що йому потрібно "стати кращим". Через декілька днів, граючись на турніку, Лоусон впав і пошкодив коліно. Він стверджує, що до нього підійшов світловолосий хлопчик і почав дражнити його, коли він плакав. Тоді підійшла мама хлопчика і допомогла йому.

Це сталося, коли няня Лоусона була в громадському туалеті парку, передає Wales Online. Коли почався новий шкільний семестр, Лоусон побачив, що той самий світловолосий хлопчик, якого в цій історії він називає Декстером, був у його класі. Вони навіть сиділи поруч.

Відтоді вони стали хорошими друзями, і Лоусон почав "набагато краще вчитися в школі". 2018 року Декстер сказав Лоусону, що отримав великий подарунок на день народження у вигляді грошей і хоче витратити їх на подорож до Парижа, Іспанії та Каліфорнії разом з ним. "Я був шокований, мені здалося, що це божевілля", - сказав Лоусон.

Декстер попросив Лоусона скласти список усіх речей, які він хотів би взяти з собою в подорож. Але коли настав наступний навчальний день, Декстер сказав, що не думає, що вони зможуть поїхати. Коли Лоусон запитав, чому, той відповів, що його друг "вигадає всі ці дивні причини", наприклад, що він дуже хворий або йому потрібно поїхати до табору.

Незабаром Лоусон відмахнувся від скасованої поїздки і сказав "неважливо". Коли Тіктокер розповів про це своєму батькові, чоловік сказав: "Ти ж знаєш, що таке трапляється... Життя підкидає нам сюрпризи". Наступного дня батько Лоусона показав йому фотографію його рідної тітки в Instagram з Декстером і його мамою на відпочинку в Голлівуді. Лоусон зателефонував Декстеру і отримав відповідь, що з поїздкою сталася "плутанина".

Тіктокеру захотілося дізнатися, що ж насправді відбувається, і він запитав свого батька. Батько сказав, що був зайвий квиток, який мав бути для нього, але в підсумку він дістався тітці Лоусона. Поїздка була наполовину діловою, наполовину розважальною. Мама Декстера нібито шукала будинок, який хотіла купити в Каліфорнії.

Через роки, 2021-го, Лоусон почав зустрічатися з хлопцем, який працював чистильником басейну в сім'ї Декстера. Він каже, що саме тоді він дізнався справжню історію своєї дружби з Декстером. Лоусон стверджував, що його близький друг Декстер був найнятий його тіткою, щоб стати його найкращим другом. Лоусон розповів, як його тітка влаштувала "маму" Декстера, яка була менеджеркою виробничої компанії, щоб вона працювала з ним і допомогла виліпити з Декстера ідеального друга.

Роблячи це емоційне відео ще більш зворушливим, він розповів, що терапевтка, до якої він звернувся за порадою, виявилася сестрою менеджера Декстера. Лоусон каже, що він розповів Декстеру про ці звинувачення – і стверджує, що Декстер їх підтвердив. Помітно засмучений, тіктокер розкритикував свою тітку Джеку і Декстера, невпевнено заявивши: "Я ніколи не знав справжньої дружби, тож дякую тобі, тітко Джеко", а потім додав: "Я не знаю, що мені тепер робити".

Глядачі були приголомшені несамовитим зізнанням Лоусона. Один з них задумливо прокоментував: "Не можу повірити, що вони дозволили цьому тривати так довго". Інший поспівчував: "У мене буквально відвисла щелепа. Мені дуже шкода, що хтось зробив це з вами". Ще один юзер поділився: "Гаразд, це божевілля, але чи знав про це Декстер? Адже йому було лише 5 років".

Очевидно, Декстеру весь цей час підігравала його справжня мама. Як пояснив Лоусон: "Його справжня мама (жінка, яку я ніколи не зустрічав, а лише знав менеджерку, яка поводилася як мама) підписала його на це, і коли він став достатньо дорослим, він просто пішов з цим". Озираючись назад, Лоусон вважає, що його тітка була головною архітекторкою цієї хитромудрої шаради, тоді як його матір була категорично проти.

Нагадаємо, жінка пролетіла понад 11 годин заради першого побачення, але це "була катастрофа". Вона розповіла, що саме сталося, і чому замість закоханості зазнала розчарування.

Читайте також: