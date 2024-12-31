Дружина 6 років приховувала від чоловіка жахливу таємницю: правда зруйнувала їхній шлюб

Чоловік розбитий горем після того, як розкрив величезну таємницю, яку його дружина приховувала від нього всі шість років їхнього шлюбу.

Він розповів на Reddit, що невдовзі після того, як вони почали зустрічатися, його дружина зрадила його і ніколи не розповідала про це, і він дізнався про це, натрапивши на старі повідомлення, надіслані шість років тому.

Вони познайомилися, коли їм було по 17 років, а через рік одружилися, причому інтрижка траплялася двічі – і коли вони почали зустрічатися, і незабаром після весілля. Хоча вони були молодими, коли зустрічалися, чоловік наполягав, що їхні стосунки досі здавалися фантастичними, і у них є двоє прекрасних дітей.

Однак все пішло шкереберть, коли він побачив "величезну кількість скриншотів", зокрема зображення і повідомлення, що викривали зраду його дружини. Він зізнався, що вперше в житті "накричав" на кохану після того, як побачив докази, і вона "все підтвердила".

У своєму дописі він заявив: "У мене вперше стався напад паніки, і мені довелося докласти колосальних зусиль, щоб вибігти і не допустити, щоб мене побачили мої діти. Мені було важко дихати, я дуже сильно хотів виблювати, і моє тіло безперервно тряслося. І що далі? Я поїхав до друга. Я не хочу її зараз бачити, але я сумую за своїми дітьми. Я говорю з ними телефоном щодня, але все одно не знаю, що мені робити. Це мій будинок, я не хочу її виганяти, тому що її батьки вже повернулися в країну походження, у неї тут нікого немає. Я навіть не знаю, чи хочу залишатися у шлюбі; я відчуваю, що мене використовують; я відчуваю, що єдине, чим я дійсно пишався – бути хорошим батьком і хорошим чоловіком – перетворилося на фарс".

Чоловік сказав, що не знає, хто надіслав йому цю інформацію, оскільки його "одразу ж заблокували" після того, як він отримав повідомлення, але він вважає, що це міг бути чоловік, з яким у його дружини був роман. Він стверджує, що його друзі порадили йому пробачити її, оскільки зрада була дуже давно, але він не знає, чи зможе коли-небудь знову їй довіряти – тим більше, що вона, схоже, не мала наміру коли-небудь розповісти йому про це сама.

Думки коментаторів допису розділилися: одні вважають, що його дружина повинна була зізнатися раніше, інші – що на момент зради їй було 17 років, і вона, ймовірно, була незрілою, а також боялася зізнатися у своїх почуттях.

Якщо довіру втрачено, її неможливо відновити. Ви можете залишитися, але біль і недовіра, які ви відчуваєте зараз, ніколи не зникнуть

Моя єдина порада – що б ви не робили, не ухвалюйте рішення зараз. Ви розлючені; не засуджую, я б теж був розлючений. Але розлючені, ображені та засмучені люди не ухвалюють правильних рішень

Нагадаємо, суд анулював шлюб пари через дві таємниці дружини. Стало відомо, що вона приховувала.

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