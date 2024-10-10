Дружина без досвіду посадила літак після того, як у її чоловіка-пілота стався серцевий напад – фото

У неї не було іншого вибору.

Жінка без льотного досвіду взяла на себе керування літаком і благополучно приземлилася в аеропорту Каліфорнії після того, як у її чоловіка-пілота стався серцевий напад під час польоту.

Про це повідомляє Daily Mail.

69-річна Івонн Кінан-Веллс викликала диспетчерську службу, щоб та допомогла їй здійснити приземлення гвинтового літака, оскільки її чоловік, 78-річний Еліот Альпер, лежав у кріслі пілота поруч з нею на висоті 1800 метрів.

Агентка з нерухомості з Лас-Вегаса ніколи раніше не керувала літаком, але не мала іншого вибору після того, як її чоловік став недієздатним.

Подружжя прямувало з аеропорту Гендерсон у Лас-Вегасі до Монтерея, штат Каліфорнія, коли у Еліота почалися напади.

Івонн та Еліот / Фото: Facebook

Аудіозапис, отриманий виданням Inside Edition, демонструє паніку Кінан-Веллс, коли вона повідомляла авіадиспетчерам про їхню небезпечну ситуацію.

Агент на іншому кінці дроту порадив Івонн додати більше сили, перш ніж перенаправити її до найближчого аеропорту.

"Ми налаштуємо вас так, що коли ви вирівняєтесь після розвороту, ви потрапите просто до аеропорту Бейкерсфілд. Вас влаштовує?" - сказав агент.

Івонн та Еліот / Фото: Facebook

Кінан-Веллс дала підтвердження тремтячим голосом. Через декілька хвилин вона вперше в житті успішно здійснила екстрене приземлення в аеропорту Мідоус Філд у Бейкерсфілді, штат Каліфорнія.

Аварійні бригади на землі використовували свої аварійні машини для перехоплення літака, що приземлявся. Літак Кінан-Веллс перевищив всю злітно-посадкову смугу довжиною 3,3 км, трохи покружлявши бездоріжжям, перш ніж зупинився.

Літак / Фото: Inside Edition

Пожежна служба округу Керн негайно доправила нерухомого Альпера до лікарні. Його стан невідомий.

Директор аеропорту округу Керн, Рон Брюстер, ніколи не бачив подібного приземлення, як у випадку з Кінан-Веллсом. "Наскільки мені відомо, це безпрецедентний випадок. Я ніколи не бачив такого за всю свою кар'єру", - сказав він.

Нагадаємо, під час польоту раптово помер пілот пасажирського літака. Відомо, чим усе закінчилося.

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