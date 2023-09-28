Дружина через 20 років шлюбу зізналася у сімейній таємниці: тепер чоловік хоче розлучення

Чоловік розповів, що через 20 років дізнався про секрет, який його дружина і навіть його власна сім'я так довго приховували.

Про це пише Mirror.

Так, йому випадково проговорилися, що його дружина раніше зустрічалася з його рідним братом і це відбувалося всього за декілька тижнів до їхніх стосунків. Дізнавшись, що вони регулярно зустрічалися, ночували разом та займалися сексом, він був неабияк шокований.

Відтоді він зрозумів, що вся його сім'я теж знала про це, і визнає, що почувається ображеним цим відкриттям і хоче розірвати з усіма ними контакт.

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Потім він вирушив на Reddit, щоб висловити свою думку щодо ситуації. Він написав: "Ми з дружиною одружені понад 20 років. Дружина мого брата, моя невістка, нещодавно розповіла на сімейній вечері, що мій брат мав побачення з моєю дружиною за декілька тижнів до того, як ми почали зустрічатися. Я цього не знав. Вони тримали це у секреті усі ці роки. Я розумію, що це давня історія, але у нас були проблеми у шлюбі, як і у кожної пари протягом багатьох років. Я відчуваю біль, образу і майже ірраціонально злюся, що ця "таємниця" була загальновідомою. Ми із дружиною вже спимо окремо. Я думаю покінчити з нею через це. Я пів життя був дурнем щодо всіх близьких. Від моїх батьків (які сказали, що, на їхню думку, я знаю) до моїх братів і сестер я не хочу жодних контактів (принаймні на якийсь час)".

Пізніше він додав, що коли він зіштовхнувся зі своїм братом, він визнав, що вони були близькими, і пошкодував, що не сказав йому про це раніше.

Користувачі поквапилися підтримати чоловіка і сказали, що він засмутився не безпідставно:

Це дуже принизливо. Вам потрібно вирішити, чи зможете ви спробувати впоратися з цим з цими людьми

Уся сім'я не поважала вас і змушувала вас почуватися дурнем. Не дозволяйте їм намагатися це зробити, мінімізуйте свої почуття

Нагадаємо, жінка взяла шлюб зі своєю шкільною вчителькою, старшою на 25 років. Вони покохали одна одну, попри різницю у віці.

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