Дружина дізналася про семимісячний роман чоловіка після перевірки його застосунку "Калькулятор"

Жінку похвалили за те, що вона здивувала свого чоловіка розлученням після того, як дізналася про його семимісячний роман.

Вона пояснила на Reddit, що помітила, як коханий завантажив на свій iPhone застосунок "Калькулятор", коли попросив її перевірити його банківську програму.

Здивована, вона зробила уявну замітку і пізніше того ж вечора пошукала застосунок в App Store на своєму телефоні. Саме тоді вона виявила шокувальну правду: це "секретний" застосунок, замаскований під калькулятор, але насправді це був фотоальбом, замкнений паролем.

"Коли я була впевнена, що він на 100% спить, я взяла телефон до ванної і перевірила його. Його пароль було нескладно вирахувати (рік народження нашого сина), і виявилося, що він зраджував мене з жінкою, яка, як я припускаю, є його колегою (судячи зі збережених текстових розмов) близько семи чи наскільки я могла судити, місяців".

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Їй траплялися скриншоти їхніх розмов, фотографії оголеної жінки та їхні зображення разом у позах, що компрометують. Вона додала: "Мене мало не вирвало, але я змусила себе переглянути їх (я одразу зрозуміла, що мені потрібно вигадати собі пояснення, і хотіла отримати всю інформацію, яку лише могла отримати), і одне з них, зокрема, мене ошелешило. Він працює на роботі в нічну зміну, і там, де ми живемо, стає прохолодно, особливо вночі. У цьому конкретному відео він із нею в нашій машині. Коротше кажучи, вони були на пасажирському сидінні, а вона була зверху нього. У відео вона згадала, що їй холодно, і ця грудка слизу зупинилася, полізла на заднє сидіння, схопила ковдру нашого маленького сина і вкрила її. У цей момент мене трясло, і я не могла дивитися далі, оскільки це перейшло межу в моєму мозку, що майже змусило мене зірватися. Але якимось чином я зберегла спокій, поклала телефон назад і пішла спати в кімнату нашого сина, щоб відпочити".

Наступного ранку вона спробувала вдати, ніби нічого не сталося, і продовжила свій день як завжди, за винятком того, що таємно звернулася за порадою до адвоката зі шлюборозлучних процесів.

Вона додала: "Я планую отримати докази цього наступного разу, коли матиму таку можливість (сподіваюся, сьогодні ввечері — у нього вільний час від роботи), і залишу їх усіх + документи про розлучення, щойно він піде з роботи. Поки що мої та синові речі зібрані та надіслані до будинку моєї матері (вона єдина, кому я про це розповіла). Насправді мені нема з ким поговорити про це в особистому житті, я неймовірно збентежена, і мені дуже гидко те, на що він готовий піти: перше – зберігати розмови та фотографії/відео цих побачень і друге – спробувати змусити цю жінку "почуватися комфортно", залучаючи ковдру нашого сина до його огидного вчинку".

У той час як більшість користувачів хвалили її за розлучення з чоловіком-зрадником, інші намагалися переконати її, що їй буде краще без нього.

Нагадаємо, жінка розірвала заручини, дізнавшись, що у нареченого є дитина від її мами. Чоловік, із яким вона хотіла провести решту свого життя, крутив роман зі своєю майбутньою тещею.

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