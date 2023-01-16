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Дружина дізналася про зраду чоловіка за фото, яке він їй надіслав: що там було

Дружина дізналася про зраду чоловіка за фото, яке він їй надіслав: що там було

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
6656
Час на прочитання
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Дружина дізналася про зраду чоловіка за фото, яке він їй надіслав: що там було

Подружня зрада

Жінка дізналася про зраду чоловіка завдяки одній деталі на фото.

Користувачка TikTok опублікувала відео, на якому розповіла, як викрила зраду свого чоловіка.

Про це пише Mirror.  

За словами дівчини, її чоловік поїхав відпочити і розважитися у казино. Він зняв готельний номер і відправив дружині селфі з ванни. 

"Мій чоловік надіслав мені фото, намагаючись мати милий вигляд у своєму номері в казино, але я помітила деякі дивні речі, тепер він самотній", – написала вона

Дружина одразу помітила на фото деталь, а точніше пристрій, які рідко зустрінеш у готельних номерах – випрямлач для волосся, що свідчить про те, що у він був не один у номері.

Деякі користувачі TikTok також звернули увагу, що чоловік зняв обручку.

Фото: скриншот з відео / ©
Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, жінка, яку вважали мертвою, "ожила" у похоронному бюро.

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Дата публікації
Перегляди
6656
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