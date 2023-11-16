Дружина дубайського мільйонера назвала своє єдине правило: "Платить за все, поки я його дотримуюся"

Дружина дубайського мільйонера, яка в Мережі хизується своїм розкішним життям, розсекретила свій єдиний обов'язок.

Домогосподарка Суді заміжня за багатієм на ім'я Джамал. Жінка регулярно показує в Мережі дорогий шопінг, процедури з догляду за обличчям та модні вечері, за які платить її коханий.

Насолоджуючись світським життям, Суді зізналася, що має дотримуватися лише одного правило – "завжди мати красивий вигляд". Натомість Джамал надасть їй усе, що вона забажає.

"Джамалу подобається, коли я доглядаю за собою, і стосунки мають бути 50/50. Він платить за все, поки я дотримуюся цього правила", — пояснила вона.

У недавньому відео, опублікованому в TikTok, Суді показала "Один день із життя багатої домогосподарки, яка живе в Дубаї", де вона почала свій вихідний з того, що купила капучино в готелі Raffles. Це розкішний готель, розташований на Пальмі – штучному острові. "Тут завжди дуже хороше обслуговування, але, чесно кажучи, капучино був таким середнім. Вони навіть не додали жодних малюнків", — заявила Суді.

Вихваляючись своїми статками, Суді заявила, що "спосіб життя обрав її", і сказала: "Я не знаю, як я дійшла від того, що ніколи не була з арабом, до цього. Але, чесно кажучи, спосіб життя обрав мене".

Випивши ранкову каву, домогосподарка поїхала на процедуру догляду за обличчям, заявивши, що для неї та її чоловіка важливо зберігати свій гламурний зовнішній вигляд. Після цього Джамал здивував її поїздкою до театру та вечерею. Пара їла суші, піцу та цілу низку десертів, які, за її словами, були "спеціально складеним меню", але Суді не була надто вражена і подумала, що це лише "середнє". Вона сказала: "Я справді чекала від них більшого. Деякі співробітники мали такі проблеми зі ставленням, тому ми з чоловіком точно не повернемося".

Нагадаємо, чоловік створив бізнес, знищуючи весільні знімки розлучених пар. Сервіс прагне стерти всі докази та захистити конфіденційність.

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