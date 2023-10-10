Дружина фермера нагодувала буйвола золотим кольє вартістю майже 2 тисячі доларів – фото

В Індії буйвол проковтнув золоте кольє вартістю майже 2 тисячі доларів.

Про це пише The Indian Express.

Жінка поклала 25-грамову прикрасу до миски, в якій зберігала соєве лушпиння для буйвола, і забула її забрати.

Буйвол з'їв золоте кольє / Фото: скриншот з відео

Пізніше, коли вона не змогла знайти її, то запідозрила, що хтось узяв золото. Пізніше вона зрозуміла, що тримала кольє в тій же мисці, де буйволу давали соєві боби. Коли вона перевірила чашу, коштовність була відсутня.

Буйвол з'їв золоте кольє / Фото: скриншот з відео

Стурбована інцидентом, сім'я звернулася до ветеринара. За допомогою металошукача була підтверджена наявність прикраси у шлунку буйвола. Вони зробили сонографію, щоб відстежити точне місце розташування золота і сказали, що необхідне хірургічне втручання.

Буйвол з'їв золоте кольє / Фото: скриншот з відео

Аби дістати коштовність, тварина перенесла двогодинну операцію. Їй наклали 60 швів. Повідомляється, що тварина під наглядом та почувається добре.

Нагадаємо, собаку викинули на вулицю з рюкзаком, повним іграшок, і щемливим листом від господаря. Тваринка вже знайшла новий дім.

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