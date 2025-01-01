Дружина медика з карликовістю носить його на виклики на спині: він лікує понад 2000 пацієнтів

Мініатюрний лікар одружився з жінкою, яка на 70 см вища за нього і захоплюється його красою.

Сільський лікар у Китаї, який має зріст менше метра і покладається на свою дружину, яка носить його на виклики додому, за останні роки вилікував понад 2 000 селян.

Про це пише SCMP.

60-річний Сяо Цзюлінь з провінції Цзянсі припинив рости в дитинстві через хворобу, і зараз його зріст становить 90 см. Через брак медичної допомоги в його слаборозвиненому селі та власні страждання від хвороб Сяо вирішив стати лікарем. Він відкрив невелику клініку в селі, взявши в борг 500 юанів (69 доларів США). Однак його маленький зріст змусив багатьох односельців скептично поставитися до його здібностей.

Один селянин сказав: "Коли я вперше побачив його, я подумав: "Як може хтось такий маленький лікувати пацієнтів?". Я подумав, що він шахрай".

Сяо Цзюлінь / Фото: Sohu

За три десятиліття самовідданої праці Сяо завоював довіру і захоплення селян своїми винятковими медичними навичками і теплою, співчутливою натурою.

Щоразу, коли Сяо потрібно дістати ліки, він обережно ставить стільці і залазить на високі полиці.

Сяо познайомився зі своєю дружиною, Хуан Шужен, понад 20 років тому. Вона пригадала: "Коли я вперше побачила Сяо, я трохи злякалася, бо він був такий низький".

Пізніше Хуан була глибоко зворушена самовідданістю та хоробрістю Сяо. Вона взяла на себе ініціативу зізнатися у своїх почуттях, сказавши йому: "Я закохалася в тебе. Давай разом долати життєві труднощі".

Сім'я Сяо / Фото: Sohu

Різниця у зрості пари становить 70 см. Сяо сказав, що його дружина ніколи не скаржилася.

Хуан поділилася: "Я співчуваю його стану і радію, коли він допомагає пацієнтам. Я готова носити його аптечку все життя".

У віддалених районах, де немає доріг, Хуан носить Сяо на своїй спині на виклики додому, завжди беручи з собою його аптечку. Одного разу, поспішаючи допомогти Сяо дістатися до пацієнта, Хуан забула загасити вогонь на кухні, що призвело до спалення їхнього будинку. Сяо не звинувачував її, а навпаки, висловив їй своє розуміння. "Ми завжди обмінюємо свій час на життя мешканців села", - сказав він.

Сяо тримає плату за свої послуги мінімальною, дозволяє селянам відтерміновувати платежі і часто пропонує безкоштовне спостереження для тих, хто має хронічні захворювання. Він також регулярно відвідує літніх людей, щоб безкоштовно перевірити їхній кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень.

Сяо Цзюлінь / Фото: Sohu

Медик – дідусь двох онуків та онучки. Його сім'я минулого року була визнана Всекитайською федерацією жінок однією з найдоброчесніших родин Китаю.

Його історія зворушила багатьох у соціальних мережах: "Вітаю цього чудового сільського лікаря! Його тіло, можливо, і постраждало, але його серце неймовірно сильне і добре", "Дружина Сяо така ж самовіддана, як і він, добрі серця знаходять одне одного".

Нагадаємо, найнижчим лікарем у світі називають 23-річного медика з Індії. Попри численні відмови він не відступав від своєї дитячої мрії.

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