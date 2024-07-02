Дружина отруїла чоловіка гербіцидом, бо той не оцінив влаштовану нею вечірку – фото

Жінці з Міссурі, США, висунуто численні звинувачення в тому, що вона додала гербіцид до напою свого чоловіка, тому що він не оцінив вечірку з нагоди 50-річчя, яку вона влаштувала для нього.

Про це повідомляє Law&Crime.

24 червня чоловік, ім'я якого не розголошується з міркувань конфіденційності, повідомив офіс шерифа округу Лаклед, що має підстави вважати, що його дружина намагалася його отруїти. Він помітив, що один із напоїв Mountain Dew у холодильнику мав дивний смак. Відчувши тривожні симптоми, такі як діарея та блювота, він вирішив перевірити систему спостереження, яка показала, що його дружина брала газованку та контейнер із гербіцидом Round Up.

Постраждалий розповів поліції, що вперше помітив "дивний" смак Mountain Dew у своєму гаражному холодильнику 1 травня, але вирішив проігнорувати його. Приблизно через декілька тижнів у нього почалися блювання, кашель з "коричневим/жовтим слизом", діарея та біль у горлі. Потім у якийсь момент він помітив, що кожного разу, коли він пив Mountain Dew поза домом, він мав нормальний смак, тоді як пляшки в його гаражному холодильнику мали такий же дивний смак.

Запідозривши, що хтось підсипає щось до його улюбленого напою, потерпілий вирішив перевірити камери відеоспостереження. Він був приголомшений, побачивши, як його 47-річна дружина Мішель "винесла з гаражного холодильника дволітрову пляшку Mountain Dew і пляшку засобу від бур'янів до будинку", а потім повернулася з ними і поклала їх назад.

Побоюючись за своє життя, чоловік зробив копію запису з камер відеоспостереження та передав її тому, кому довіряв, на випадок, якщо він помре від отруєння. Він також змінив свій порядок дня, але кожного разу, коли він ставив нову пляшку Mountain Dew в холодильник у гаражі, його дружина додавала до неї гербіцид. Вона використовувала так багато токсичної речовини, що перший контейнер став майже порожнім, а одного разу на полиці з'явився ще один.

Мішель / Фото: Laclede County Sheriff’s Office

Коли 24 червня чоловік вирішив звернутися до поліції, він узяв із собою запис, на якому видно, як напередодні його дружина долила до його пляшки гербіцид. На запитання, якими можуть бути її мотиви отруїти його, 50-річний чоловік відповів, що дружина можливо захотіла отримати 500 000 доларів за його полісом страхування життя або що вона може мати роман і хоче, щоб він зник з поля зору. Чоловік навіть не підозрював, що її справжній мотив був набагато тривіальнішим.

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Під час першого допиту в поліції Мішель заперечувала, що отруїла напій свого чоловіка, натомість стверджуючи, що вона поєднувала Mountain Dew з Round Up, щоб протестувати новий рецепт засобу від бур'янів, який вона знайшла на Pinterest. Однак після того, як їй показали записи того, як вона багато разів втручалася у пляшки з газованкою жертви, вона зізналася у всьому, додавши, що їй "треба було просто розлучитися з ним".

"Мішель сказала, що злилася на свого чоловіка, тому що вона влаштувала йому вечірку з нагоди 50-річчя, а він не був їй вдячний", — йдеться в письмових свідченнях поліції, додаючи, що жінка стверджувала, що просто хотіла бути "злою" щодо свого чоловіка.

Цікаво, що кожного разу, коли її чоловік згадував про погане самопочуття, Мішель завжди говорила йому, що "ймовірно, у нього COVID і щоб він тримався подалі від онуків", попри те, що чудово знала, що отруює його.

Нагадаємо, у Житомирі жінка вбила свого гостя, який плюнув у її борщ. Зловмисниця відбуватиме термін.

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