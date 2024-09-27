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Дружина подала на розлучення після 40 днів шлюбу через особисту гігієну коханого

Дружина подала на розлучення після 40 днів шлюбу через особисту гігієну коханого

Чоловік приймає душ / Фото: Freepik

Він мився максимум двічі на місяць.

Індійська жінка нещодавно подала на розлучення зі своїм чоловіком, з яким прожила всього 40 днів, стверджуючи, що він миється лише один або двічі на місяць.

Про це пише Oddity Central.

Неназвана жінка з міста Агра, штат Уттар-Прадеш, звернулася до місцевого центру сімейного консультування зі скаргою на те, що її чоловік не дотримується особистої гігієни, стверджуючи, що він рідко миється, носить брудний одяг і має неприємний запах з рота. Вона ледве могла стояти поруч з чоловіком, не кажучи вже про інтимні стосунки.

У результаті, після 40 днів шлюбу жінка попросила розлучення. На запитання консультаційного центру чоловік, Раджаш, зізнався, що мився лише один-два рази на місяць і очищався, окроплюючи тіло гангаджалом (святою водою з річки Ганг) раз на тиждень.

Один із консультантів сімейного центру в Агрі розповів журналістам, що молода пара почала гаряче сперечатися про гігієну чоловіка через декілька тижнів після весілля. Зрештою, дружина покинула подружнє житло і повернулася до своєї сім'ї. Незабаром після цього її сім'я подала скаргу на домагання щодо приданого до місцевого відділку поліції і попросила розлучення.

Ображена дружина розповіла, що за останні 40 днів Раджаш мився 6 разів, трохи більше, ніж зазвичай, але лише тому, що вона наполягала на цьому. Почувши про її рішення розлучитися, чоловік пообіцяв покращити свою гігієну і навіть митися щодня, але сім'я жінки сказала, що вона не бажає з ним миритися.

Як би дивно це не звучало, але це далеко не перший випадок, коли погана гігієна подружжя призводить до розлучення. Тайванський чоловік колись розлучився з дружиною через те, що вона приймала ванну лише раз на рік, а інший індійський чоловік подав на розлучення з дружиною через те, що вона приймала ванну лише раз на десять днів.

Нагадаємо, жінка розлучилася з чоловіком через два тижні після весілля. Вона хотіла скасувати церемонію, але не змогла.

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