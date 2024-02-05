Дружина помітила свого чоловіка на селфі, яке зробила за роки до їхньої зустрічі: "Мене трясе"

Вони познайомилися через два роки після цього фото.

Авторка контенту з Малайзії розповіла, як помітила свого чоловіка на тлі селфі, яке вона зробила за роки до їхньої зустрічі.

Дженн Чіа була приголомшена, виявивши свого партнера на знімку, зробленому в жовтні 2012 року – приблизно за 11 років до того, як пара одружилася, і за два роки до того, як закохані вперше зустрілися.

"Мене все ще трясе, дивлячись на це", – зізналася 32-річна Чіа в Instagram у дописі до фотографії 2012 року, на якій вона зображена в театральному кафе з келихом у руках.

Позаду неї – її чоловік, 33-річний Джон Лідделл, співак та автор пісень, який виріс у Малайзії, який, здається, стоїть у черзі до каси.

"Ми були в одному місці, але не знали про існування одне одного", - пояснила Чіа.

Вона зазначила, що пара зустрілася у грудні 2014 року та одружилася у серпні 2023 року.

"Ми зустрілися в потрібний час", - додала вона. "Якби це було раніше, я не думаю, що стосунки тривали б. Я була самозакоханим монстром, неусвідомленою та наївною. Мені знадобився рік подорожей та самотності, щоб замислитися та усвідомити свої власні помилки. Тоді ми й зустрілися".

Шанувальники блогерки просто не могли повірити у цю випадкову зустріч.

Невидима теорія струн!!!

Хіба не приємно думати, що весь цей час існувала невидима струна?

Мурашки шкірою

Нагадаємо, в Індії 103-річний чоловік одружився з 49-річною. Для нареченого це вже третій шлюб.

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