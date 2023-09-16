Дружина порнозірки зізналася, як його робота впливає на їхнє сексуальне життя (фото)

Жінка, яка вийшла заміж за знаменитого порноактора, розповіла, що чоловік навчив її бути найкращою коханкою.

Про це пише nypost.com.

Кеті Бемптон вийшла заміж за творця контенту для дорослих Роббі всього через чотири місяці знайомства, визнавши, що, хоч спочатку його робота відштовхувала її, тепер її думка повністю змінилася.

30-річна дівчина повністю підтримує незвичайну роботу свого чоловіка, яка містить знімання фільмів для дорослих, а також навчання чоловіків і жінок тому, як покращити своє особисте життя.

"Я знала, чим займався Роббі, до того, як зустріла його, тому що бачила його в Instagram, і це мене трохи відштовхнуло", - сказала Кеті. "Але після зустрічі з Роббі, знайомства з ним, я так тішуся, що зрозуміла, як багато у нас спільного, і моє сприйняття дійсно змінилося".

Кеті Бемптон та Роббі Оз / Фото: Instagram/robbieozcreative

Це було справжнє бойове хрещення для Кеті, яка розповіла, що її нинішній чоловік, відомий під псевдонімом Роббі Оз, пішов з другого побачення, щоби знімати сексуальну сцену з іншою жінкою.

"Ми розділили наш перший поцілунок на пляжі, а потім він пішов знімати сцену, і це здавалося таким нормальним", - пояснила вона.

За словами Кеті, відколи вони пов'язали себе узами шлюбу минулого року, її спосіб мислення змінився: пара вступила в "етичну немоногамію".

"Я думала, що стосунки та секс – це кохання, але я зрозуміла, що секс – це фізичний обмін між двома людьми", – пояснила вона. "Наші стосунки засновані на коханні, і у нас так багато всього у наших стосунках та планах на майбутнє. У нас з Роббі є свої особливі речі, які ми робимо разом, тоді як коли ми з кимось ще це привносить щось пікантне у стосунки".

Кеті Бемптон / Фото: Instagram/itskatyfitandrobbieozc

Однак не всі схвалюють їхній "відкритий" шлюб: друзі та сім'я пропонують Роббі припинити займатися сексом з іншими людьми — Кеті заперечує це.

"Я вийшла заміж за Роббі таким, яким він є. У той момент, коли я зустріла його, я зрозуміла, що він особливий, і ми злилися, ми зблизилися від самого початку", - пояснила вона. "Я не могла бути собою у попередніх відносинах. Я відчувала, що ховаюся, не існую і не дію на повну силу. З Роббі не було осуду, і я могла просто бути тією Кеті, якою я є. Я ніколи не думала, що вийду заміж за порнозірку. Секс із порнозіркою навчив мене багато чому".

Кеті Бемптон та Роббі Оз / Фото: Instagram/robbieozcreative

Роббі розповів, що зайнявся секс-роботою після того, як у 18 років відмовився від Свідків Єгови і виявив, що перебуває у поліаморних стосунках із двома жінками.

"Від цього моменту я просто дізнався стільки, скільки міг, і, гадаю, мені було так цікаво вчитися, що це привело мене до викладання сексу", — пояснив він. "Я так пишаюся своєю роботою, що думаю, що це просто стигма з боку старшого покоління, коли люди дивляться на неї зверхньо і думають, що це "брудно". Але для мене це така сама робота, як і будь-яка інша".

Кеті Бемптон та Роббі Оз / Фото: Instagram/itskatyfitandrobbieozc

Тепер Кеті створила лояльну аудиторію в соціальних мережах, щоб спонукати жінок не потрапити у пастку стосунків, на які очікує суспільство.

Проте вона сказала, що її присутність у соціальних мережах призвела до декількох оман серед юзерів. Зокрема, вони думають, що їхній спосіб життя – це секс і свінгерські вечірки 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

"Але це не так. В основному це робота, друзі, пляж і дозвілля одне з одним", — сказала вона.

Нагадаємо, повія таємно зняла клієнта під час сексу та надіслала відео його нареченій. Також вона заявила, що вагітна.

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