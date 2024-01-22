Дружина публічно зганьбила свого чоловіка за зраду: що вона зробила (фото)

Дружина настільки хотіла помститися своєму чоловікові-зраднику, що вигадала хитрий спосіб розповісти всьому світу про те, що він зробив.

Про це пише Mirror.

Вона описала витівки свого чоловіка в різкій записці, яку залишила просто на матраці, який виставила на вулиці біля свого будинку. Вона ясно дала зрозуміти, що має намір розлучитися.

У повідомленні, написаному червоною фарбою, йшлося: "Я змінила замки [його ім'я]. Віднеси ліжко до дому [її ім'я]. Повія. Я з тобою розлучаюся. Я розповіла дітям, що ти робив у нашому ліжку і вони більше не люблять тата".

Дружина помстилася за зраду / Фото: reddit

Але не лише сусіди побачили це повідомлення. Вона також анонімно поділилася фотографією на Reddit.

Втім, користувачі розділилися в думках, чи правильно вона вчинила. Багато людей критикували поведінку її чоловіка, а одна людина сказала: "Чому діти не заслуговують на те, щоб знати, що хтось важливий у їхньому житті — погана людина". Другий користувач погодився: "Діти заслуговують на те, щоб знати, чому їхня сім'я розпадається. Очевидно, вам доведеться певною мірою догодити їхньому віку, але діти розумніші, ніж ми думаємо".

Але не всі підтримують імпульсну помсту: "Це гнів і біль у дії, а не в мисленні", "На мою думку, соромити свого партнера за зраду — це нормально, але ваші діти заслуговують на хороші стосунки зі своїм батьком, а не на те, щоб його наклепували за щось, що не має до них жодного відношення".

Нагадаємо, чоловік подав до суду на 27 жінок за негативні відгуки про нього у Facebook. Відомо, що саме вони писали.

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