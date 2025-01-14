Дружина розлучається з чоловіком через її собак: що він накоїв

Жінка, розбита горем через жорстоке поводження чоловіка з її собаками, вирішила провчити його, розлучившись з ним.

34-річна жінка написала на Reddit, що вона заміжня за своїм 36-річним чоловіком вже три роки і живе з ним і двома собаками в одному будинку.

Вона купила цуценят до того, як зустріла його, і каже, що вони їй "як діти".

"Моя робота вимагає від мене багато поїздок протягом місяця. Ці поїздки можуть тривати від 3 днів до 3 тижнів. Перед тим, як почати цю роботу, я поговорила зі своїм чоловіком і пояснила, що буду часто відлучатися, а він буде піклуватися про дім. Я сказала, що йому не потрібно буде багато робити, лише годувати собак вечерею, а я годуватиму їх сніданком (якщо мене не буде вдома), і це все, а я вигулюватиму їх, коли повертатимусь додому. Він погодився, і все було гаразд".

Але одного разу її викликали у двотижневу робочу поїздку – і вона запитала чоловіка, чи зможе він подбати про її собак, поки її не буде.

"Він сказав, щоб я не хвилювалася, що з ними все буде добре, і я залишила все як є. У день, коли я мала їхати, я попрощалася з ним і сіла в таксі. Коли я приїхала, я оселилася і робила все, як завжди, однак отримала повідомлення від моєї мами, в якому вона запитувала, чи щось сталося з моїми собаками", – продовжила історію жінка.

Збентежена, вона запитала, що мама має на увазі, і з огидою дізналася, що її чоловік прикував їх ланцюгом біля їхнього будинку. Вона додала: "Я була шокована і попросила її надіслати фото. Я сказала їй, щоб вона відв'язала моїх собак і забрала їх з собою. А я скасувала свою поїздку і повернулася додому. Коли я повернулася додому і відчинила вхідні двері, мій чоловік був у вітальні і розмовляв телефоном із кимось. Я намагалася поводитися нормально і підійшла до нього. Він здивувався, а потім дуже занепокоївся. Я запитала його, що сталося, і він сказав, що загубив моїх собак. Я знала, що насправді сталося, але підіграла йому. Я запитала: "Як?" І він покірно сказав мені, що прив'язав їх надворі, бо вони надто галасували, і хтось, мабуть, забрав їх. Я була щонайменше розчарована. Я запитала його, навіщо він це зробив, а він відповів, що вони його дратують і він не повинен за них відповідати".

Після цього жінка піднялася нагору і зібрала сумку, щоб залишитися в будинку своєї мами, поки вона намагалася заспокоїтися щодо ситуації, що склалася.

Вона додала: "Він запитав мене, куди я йду, коли я намагалася вийти за двері. Я сказала, що беру перерву у стосунках, щоб все обдумати. Відтоді, як я приїхала до мами, він почав "розривати" мій телефон, називаючи мене драматичною. Навіть моя свекруха називала мене драматичною та егоїстичною. Я не сказала йому, що мої собаки зі мною. Але річ не лише в цьому, а в тому, що я йому більше не довіряю. Я вирішила розлучитися після того, як поговорила з мамою і найкращою подругою. Мої собаки – мій пріоритет".

Через бажання дізнатися, чи не перегинає вона палицю, вона звернулася до соціальних мереж, щоб запитати користувачів про їхні думки.

У відповідь один юзер сказав: "Ви встановили чітку межу. Якщо він не впорався із завданням, він міг би запропонувати тимчасово віддати їх. Це могло б вас роздратувати, але принаймні було б чесно. З огляду на те, що це була не перша ваша поїздка, він, ймовірно, робив це раніше". Інший користувач додав: "Не знаю, чому ти взагалі вийшла за нього заміж". Третя людина написала: "Я б негайно розірвала стосунки через це. Я навіть не випускаю свою собаку в сад без мого нагляду, тому що в моєму районі часто трапляються крадіжки собак. Якби чоловік зробив таке з моїм собакою, я б ніколи більше з ним не розмовляла".

Нагадаємо, "прибулець-диявол", який відрізав палець і зняв шкіру, показав свою кохану. Чоловік довів, що люди, які казали, що він не знайде кохання, помилялися.

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