Дружина розлучилася з чоловіком через чотири дні після весілля: що сталося

Новоспечений холостяк поділився своїм душевним болем.
Чоловік із розбитим серцем розповів, як його дружина подала на розлучення всього через чотири дні після весілля, бо знайшла собі іншого.
Про це пише Mirror.
28-річний чоловік розповів, що познайомився з дружиною на роботі, коли вона таємно зустрічалася з одруженим чоловіком. Однак ці стосунки закінчилися через те, що він відмовився покинути дружину заради неї.
Він написав на Reddit: "Я дізнався її ближче і побачив у ній глибшу сторону. Ми закохалися, взяли цуценя і з'їхалися під час Covid. Все було чудово, наші друзі добре ладнали, і вона добре інтегрувалася в мою сім'ю. Я освідчився їй з красивою каблучкою, найняв чудового фотографа і відеооператора, а моя сім'я долучилася до інсценування освідчення".
Однак під час їхніх стосунків він дізнався, що вона зраджувала його з "якимось хлопцем" з цілодобового фітнес-залу. Вона зустрічалася з ним на пляжі, щоб провести час разом.
Він додав: "Це був той самий пляж, де я освідчився їй. Хто знає, що ще сталося? Лише пізніше я дізнався, що на початку наших стосунків вона продовжувала листуватися з тим одруженим чоловіком, надсилаючи йому скандальні фото/відео. У будь-якому випадку, за час наших стосунків мене двічі зраджували, і після другого разу ми обидва погодилися пройти індивідуальну та сімейну терапію".
Чоловік врешті-решт пробачив її і вважав, що їхні стосунки стали міцнішими після відвідування парної терапії. Але після дня їхнього весілля він дізнався, що вона зраджує йому втретє.
Він сказав: "Це був новий хлопець, з яким вона познайомилася в спортзалі з кросфіту, який вона почала відвідувати за декілька місяців до нашого весілля. Мені не важливі деталі – чи це була просто емоційна зрада, чи фізична. Зауважте, що я дізнався про це лише після весілля. У ніч перед весіллям ми ночували в різних номерах. Навіть у різних готелях. Вона спілкувалася у Фейсбуці з тим новим хлопцем і спала лише три години. А я? Я нічого не знав про все це і чудово проводив час з родиною та друзями, яких давно не бачив – багато членів сім'ї прилетіли з-за кордону! Хіба це не те, що ми повинні були робити? Весільна церемонія і святкова вечеря минули на ура! Чудові промови, хороші напої, багато танців. Ми з дружиною брали уроки танців, щоб підготуватися до нашого першого спільного танцю. Було дуже весело!".
Але наступного дня вона написала йому SMS із проханням "трохи простору". А через чотири дні після того, як вони виголосили свої обітниці, вона попросила його розлучитися і з'їхати з їхнього спільного будинку. Він сказав: "Через тиждень вона займалася сексом з тим хлопцем! Яке ж це божевілля! Сказати, що я був приголомшений, не означає навіть почати описувати те, що зі мною відбувалося. Зараз, через три тижні, я все ще переварюю все це. Я намагався знайти слова, зібрати докупи свої емоції, хапався за все, що могло б дати мені відповіді. Це було так, ніби до моїх щиколоток прив'язали шлакоблок, який обтяжував мене хвилями розгубленості і смутку".
Хоча більшість користувачів поділилися, що він сам у всьому винен, інші погодилися, що йому краще без неї:
- Не зв'язуйся з жінкою, яка має стосунки з одруженим чоловіком. Ось її характер. Хіба можна очікувати чогось іншого від руйнівниці сім'ї!
- Ну, ти переспав з дівчиною, яка спала з одруженим чоловіком, і ти знав про це. Сподіваюся, ти отримав цінний урок
Нагадаємо, дружина подала на розлучення після 40 днів шлюбу через особисту гігієну коханого. Він мився максимум двічі на місяць.
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