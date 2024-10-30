Дружина розлучилася з чоловіком через чотири дні після весілля: що сталося

Чоловік із розбитим серцем розповів, як його дружина подала на розлучення всього через чотири дні після весілля, бо знайшла собі іншого.

Про це пише Mirror.

28-річний чоловік розповів, що познайомився з дружиною на роботі, коли вона таємно зустрічалася з одруженим чоловіком. Однак ці стосунки закінчилися через те, що він відмовився покинути дружину заради неї.

Він написав на Reddit: "Я дізнався її ближче і побачив у ній глибшу сторону. Ми закохалися, взяли цуценя і з'їхалися під час Covid. Все було чудово, наші друзі добре ладнали, і вона добре інтегрувалася в мою сім'ю. Я освідчився їй з красивою каблучкою, найняв чудового фотографа і відеооператора, а моя сім'я долучилася до інсценування освідчення".

Однак під час їхніх стосунків він дізнався, що вона зраджувала його з "якимось хлопцем" з цілодобового фітнес-залу. Вона зустрічалася з ним на пляжі, щоб провести час разом.

Він додав: "Це був той самий пляж, де я освідчився їй. Хто знає, що ще сталося? Лише пізніше я дізнався, що на початку наших стосунків вона продовжувала листуватися з тим одруженим чоловіком, надсилаючи йому скандальні фото/відео. У будь-якому випадку, за час наших стосунків мене двічі зраджували, і після другого разу ми обидва погодилися пройти індивідуальну та сімейну терапію".

Чоловік врешті-решт пробачив її і вважав, що їхні стосунки стали міцнішими після відвідування парної терапії. Але після дня їхнього весілля він дізнався, що вона зраджує йому втретє.

Він сказав: "Це був новий хлопець, з яким вона познайомилася в спортзалі з кросфіту, який вона почала відвідувати за декілька місяців до нашого весілля. Мені не важливі деталі – чи це була просто емоційна зрада, чи фізична. Зауважте, що я дізнався про це лише після весілля. У ніч перед весіллям ми ночували в різних номерах. Навіть у різних готелях. Вона спілкувалася у Фейсбуці з тим новим хлопцем і спала лише три години. А я? Я нічого не знав про все це і чудово проводив час з родиною та друзями, яких давно не бачив – багато членів сім'ї прилетіли з-за кордону! Хіба це не те, що ми повинні були робити? Весільна церемонія і святкова вечеря минули на ура! Чудові промови, хороші напої, багато танців. Ми з дружиною брали уроки танців, щоб підготуватися до нашого першого спільного танцю. Було дуже весело!".

Але наступного дня вона написала йому SMS із проханням "трохи простору". А через чотири дні після того, як вони виголосили свої обітниці, вона попросила його розлучитися і з'їхати з їхнього спільного будинку. Він сказав: "Через тиждень вона займалася сексом з тим хлопцем! Яке ж це божевілля! Сказати, що я був приголомшений, не означає навіть почати описувати те, що зі мною відбувалося. Зараз, через три тижні, я все ще переварюю все це. Я намагався знайти слова, зібрати докупи свої емоції, хапався за все, що могло б дати мені відповіді. Це було так, ніби до моїх щиколоток прив'язали шлакоблок, який обтяжував мене хвилями розгубленості і смутку".

Хоча більшість користувачів поділилися, що він сам у всьому винен, інші погодилися, що йому краще без неї:

Не зв'язуйся з жінкою, яка має стосунки з одруженим чоловіком. Ось її характер. Хіба можна очікувати чогось іншого від руйнівниці сім'ї!

Ну, ти переспав з дівчиною, яка спала з одруженим чоловіком, і ти знав про це. Сподіваюся, ти отримав цінний урок

Нагадаємо, дружина подала на розлучення після 40 днів шлюбу через особисту гігієну коханого. Він мився максимум двічі на місяць.

Читайте також: