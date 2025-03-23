Дружина розлучилася з чоловіком через одне слово: що він сказав

Після десяти років подружнього життя жінці набридло, що єдиний інтерес її чоловіка - це здоровий спосіб життя.

Сказане жартома чоловіком слово навело дружину на думку про розлучення. Її образило порівняння з безформенним коренеплодом – бататом.

Цю історію розповів ізраїльський сайт місцевих новин mynet.

За словами ображеної жінки, після десяти років подружнього життя їй набридло, що єдиний інтерес її чоловіка - це здоровий спосіб життя. Вона докоряла йому, що він надто багато часу проводить у спортзалі та на марафонах.

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Чоловік дотримувався системи здорового харчування і відмовлявся від домашнього застілля. Окрім того, як розповідала жінка під час юридичної консультації, нескінченні тренування вимотували його, залишаючи без сил.

Щоразу, коли дружина звертала увагу на цю проблему, чоловік звинувачував її у відсутності підтримки та в егоїзмі. Він каже, що намагався умовити її приєднатися до тренувань та пропонував їй худнути.

Найбільший розрив у їхніх стосунках стався, коли чоловік назвав дружину "бататом", порівнявши її з безформним коренеплодом великого розміру. Це було сказано жартома, але настільки образило дружину, що вона вирішила подавати на розлучення.

Нагадаємо, у Китаї жінка, яка тривалий час хворіла, випадково з'ясувала, у чому причина. Як виявилося, вона протягом п'яти років пила стічні води після переплутування труб.

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