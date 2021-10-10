Дружина скаржилася на одноманітні краєвиди з вікна: архітектор-самоук побудував будинок, який обертається

Дружина скаржилася на одноманітні краєвиди з вікна: архітектор-самоук побудував будинок, який обертається

Винахідник з Боніх побудував будинок, що обертається, аби порадувати дружину.

У Боснії 72-річний Воїн Кусіч спроєктував і побудував будинок, який обертається навколо своєї осі.

Про це інформує Reuters.

Чоловік зізнався, що побудував такий будинок спеціально для своєї дружини, яка постійно скаржилася на одноманітні краєвиди з вікна. З вікон будинку видно то поле, то річку і ліс.

"Будинок може зробити повне коло навколо своєї осі за 24 години на найменшій швидкості, а на найбільшій — за 22 секунди", — розповів Кусіч.

Архітектор-самоучка сказав, що його надихнули сербсько-американські винахідники Нікола Тесла та Михайло Пупін.

На будівництво чоловік потратив шість років. За це час він встиг пережити серцевий напад. Кусіч у лікарні просив медиків продовжити його життя хоча б на рік: тому що цей проєкт він тримав у своїй голові, і за нього це не зробив би ніхто.

За його словами, будинок більш стійкий до землетрусів, ніж нерухомі будинки. Дружина Кусіча не захотіла говорити з журналістами.

Нагадаємо, що мешканцям Чорткова на Тернопільщині вдалося оновити стару "хрущовку" і скоротити витрати на комуналку.

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