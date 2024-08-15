Дружина відключила систему життєзабезпечення 38-річного чоловіка в помсту за зради: "Це його карма"

У нього стався крововилив у мозок в будинку коханки.

У Китаї жінка відключила систему життєзабезпечення чоловіка, який вмирав, щоб помститися за його зради.

Про це повідомляє SCMP.

38-річний чоловік із провінції Ляонін зраджував дружину протягом десяти років. Він переніс крововилив у мозок у будинку своєї коханки, і вона відвезла його до лікарні для надання невідкладної допомоги.

Після того, як його помістили до відділення інтенсивної терапії, лікарі спробували знайти її, щоб отримати згоду на операцію, але вона залишила лікарню. Потім до лікарні прибула інша жінка та сказала лікарям, що вона дружина чоловіка.

Лікар на прізвище Чень повідомив їй, що стан пацієнта критичний, він перебуває в комі з дуже низькими шансами пережити операцію. Крім того, сучасне медичне обладнання могло підтримувати його лише тимчасово, а вартість операції була надзвичайно високою.

Дружина сказала, що знала, що її чоловік був невірний їй більш ніж десять років, що він не мав до неї жодних почуттів і не надавав жодної фінансової підтримки. Вона вже якийсь час не кохала його.

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Дружина відмовилася підписувати форму згоди і попросила лікарів видалити трахеальну трубку, що підтримує життя, і відмовитися від будь-яких спроб реанімувати його.

Незрозуміло, що інші родичі чоловіка думали про це рішення чи з ними консультувалися.

Згідно з китайським законодавством, коли пацієнт не може ухвалювати рішення, лікарі повинні пояснити ризики операції близьким родичам пацієнта та отримати їхню письмову згоду. Це означає, що за певних обставин батьки, чоловік або дружина можуть ухвалювати медичні рішення за пацієнта.

Однак, якщо члени сім'ї не можуть прийти до консенсусу щодо того, чи продовжувати лікування, відповідні медичні заходи можуть бути реалізовані негайно зі схвалення керівника медичного закладу.

Дії дружини спричинили широке обговорення у соціальних мережах: "Вона безсердечна. Відмова від лікування – це відмова від життя", "Цей невірний чоловік перебуває у критичному стані, і операція навряд чи його врятує. Це його карма", "Твоя дружина супроводжуватиме тебе до старості. Гарно ставитися до своєї дружини — значить, гарно ставитися до себе".

Нагадаємо, клініка обманом змусила 19-річного хлопця збільшити груди. Заради операції він узяв кредити.

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