Дружина відправила чоловіка до повії: там на нього чекала пастка

У Китаї жінку та її спільників засудили до тюремного ув'язнення після того, як вони влаштували чоловікові пастку з відвідуванням повії.

Про це повідомляє SCMP.

Згідно з ретельно спланованою шлюбною аферою, якщо нареченого затримували, жінка могла подати на розлучення і не була зобов'язана повертати викуп за наречену. У Китаї викуп за наречену дає чоловік перед одруженням, що є традиційним весільним ритуалом. Однак пильний наречений не потрапив у пастку і викликав поліцію.

Справа була розглянута на початку цього місяця судом у повіті Лунлі провінції Гуйчжоу. Жінка на прізвище Сьонг та її хлопець на прізвище Лі залізли в борги на початку цього року. Вони познайомилися в Інтернеті з двома чоловіками на прізвища Чжоу і Сонг, які сказали, що можуть допомогти їм отримати кредити. Під час особистої зустрічі двоє чоловіків розповіли, що їхнє рішення було, по суті, шлюбним шахрайством. Вони розповіли, що наречений у цьому регіоні зазвичай пропонує викуп за наречену у розмірі понад 100 000 юанів (13 700 доларів США), який він втратить назавжди, якщо його спіймають за відвідуванням повії.

"Я боялася і не наважувалася долучитися до їхньої схеми", - сказала Сьонг в суді. "Але вони продовжували переконувати мене, що я можу спокійно розлучитися і мені не потрібно повертати гроші. Мій хлопець також просив мене не панікувати. Тому я погодилася слідувати їхньому плану".

Потім Сьонг познайомилася з чоловіком на прізвище Бао в шлюбному агентстві, і через декілька днів вони зареєстрували свій шлюб в окружному відділі реєстрації актів цивільного стану.

Бао дав Сьонг 136 666 юанів як викуп за наречену, перш ніж відвезти її до свого рідного міста в східній провінції Цзянсу для проведення весільної церемонії. Він також витратив 48 000 юанів (6 600 доларів США) на коштовності для неї.

Через тиждень вони повернулися до повіту Лунлі в Гуйчжоу. Під час вечері з Лі, який представився двоюрідним братом Сьонг, жінка вийшла з ресторану, щоб залишити Лі наодинці з Бао. Коли Лі намагався заманити Бао до повії, він викликав поліцію.

Суд засудив Сьонг, Лі, Чжоу і Сун до тюремного ув'язнення за шахрайство.

Їхні терміни ув'язнення склали від трьох років до трьох років і 10 місяців, і їм було наказано виплатити Бао від 20 000 до 30 000 юанів (2700-4100 доларів США) кожному, щоб компенсувати його фінансові втрати.

Інший чоловік, який працював у шлюбному агентстві, також був заарештований за участь у шахрайстві, оскільки він познайомив Бао з Сьонг і сфабрикував її особисті дані. Суд ще не вирішив його долю.

Нагадаємо, коханка заплатила дружині обранця $165000 за їхнє розлучення. Суд відхилив її клопотання про повернення коштів після того, як дружина прийняла гроші, але відмовилася розлучатися.

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