Дружина викрила чоловіка на зраді завдяки зеленій шерсті її кота: що сталося (фото)

Жінка звернулася до Інтернету з проханням дати їй пораду щодо прибирання будинку і дізналася про роман свого обранця.

Жінка спантеличила Мережу історією, як дізналася про зраду свого чоловіка. Їй не довелося вдаватися до крайнощів, щоб спіймати на гарячому та використовувати фальшивий номер для листування, як от інша американка. Все почалося з того, що вона помітила, що різні предмети в їхньому будинку почали таємниче змінювати колір.

"Все в моєму домі стає зеленим", - невинно поділилася користувачка Reddit в гілці "Поради з прибирання", сподіваючись, що користувачі мільйонного субресурсу дадуть їй пораду.

Вона пояснила, що вперше помітила, що шерсть її кота набула зеленуватого відтінку, а потім побачила, що її простирадла, диван, зарядний пристрій для телефону і стіна також змінили відтінки.

Спочатку вона подумала, що це сталося через плісняву або капсули прального порошку, але згодом перевірила ці теорії і вирішила, що вони не можуть бути причиною.

Спантеличена, жінка врешті-решт опублікувала фотографії речей, які позеленіли, з коротким описом своєї дилеми, сподіваючись, що хтось зможе допомогти їй знайти винуватця.

Шерсть кота стала зеленою / Фото: reddit

Речі жінки набули зеленого відтінку / Фото: reddit

Інші користувачі припустили, що це могло бути спричинено потраплянням котів у таємничий зелений матеріал, її меблями або навіть медичними ускладненнями.

Жінка відстежувала пересування своїх котів, возила їх до ветеринара, переставляла меблі, перевіряла воду і кондиціонер, просила когось перевірити на наявність цвілі, міняла постільну білизну і навіть консультувалася з лікарем – безрезультатно.

Вона помітила, що останні декілька місяців речі зеленіли саме в її спальні, але не могла зрозуміти, що відбувається.

"Я маю з'ясувати, що це", - наполягала вона, продовжуючи своє розслідування.

Речі жінки набули зеленого відтінку / Фото: reddit

Речі жінки набули зеленого відтінку / Фото: reddit

Зрештою, випадкове зауваження користувачки Мережі, зроблене жартома, призвело до несамовитого одкровення, яке розбило їй серце. Хтось припустив, що зміна кольору могла бути спричинена новою парою джинсів Old Navy, бо "вони все бруднять". Однак жінка швидко відкинула це припущення, стверджуючи, що ні вона, ні її чоловік не носять джинси.

"Уявіть собі, як ви дізнаєтесь, що у нього роман з якоюсь жінкою, яка носить джинси Old Navy, від того, що кіт позеленів!" - прокоментував хтось.

На жаль, химерний сценарій виявився правдою.

"Не хочу вас засмучувати, але... ви потрапили просто в яблучко з цим коментарем", - відповіла жінка.

Вона пояснила, що "нервово сміялася" і перевірила свій спільний банківський рахунок на наявність покупок в Old Navy – зізнавшись, що після прочитання коментаря у неї залишилося "дивне відчуття".

"У мене вже були підозри щодо можливої зради через численні понаднормові зміни в останню хвилину і просто загальні зміни в поведінці. Крім того, мій чоловік зраджував і раніше, тому я завжди була трохи стурбована", - поділилася вона.

Потім вона перевірила телефон чоловіка і виявила "декілька сексуальних повідомлень в Instagram від жінки, яка носить ці джинси". Цього було достатньо.

"Так чи інакше, я провела останній тиждень у своїх батьків зі своїм котом", - повідомила вона читачам – з обмеженими подробицями про те, як розвивалася вся ситуація. "Йому вручили документи".

Нагадаємо, адвокатка з розлучень назвала професії чоловіків, які найбільше і найменше зраджують жінок. За словами експертки, найнижчу схильність до зрад мають представники трьох галузей.

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