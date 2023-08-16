Дружина випадково дізналася, що її чоловік побрався з іншим коханим: чим усе закінчилося

У Великій Британії чоловік побрався зі своїм коханим поки був у шлюбі з жінкою.

Про це пише NottinghamshireLive.

Маркус Вайлд, якого раніше звали Коліном Парсонсом, але він змінив своє ім'я, був одружений зі С'юзен, але вони розірвали стосунки. Пара офіційно не була розлученою коли він побрався вдруге.

Раніше С'юзен підозрювала, що її чоловік може бути геєм, і сперечалася з ним щодо цього. Чоловік заперечував це. Втім, пізніше 53-річний Вайлд підтвердив, що він гомосексуал, і залишив подружній будинок, змінивши ім'я. Коли він брав шлюб зі своїм новим партнером, то оголосив себе "холостим" - попри те, що реєстратор дав йому чіткі попередження, що він міг скоїти злочин, якщо інформація була хибною.

Колишня кохана дізналася про весілля екса, побачивши їхні святкові фотографії у соціальних мережах. З'ясувалося, що вона намагалася зв'язатися з Вайлдом для "швидкого розлучення", але нічого не отримала у відповідь.

Зі свого боку, Вайлд стверджував, що його ніколи не запитували про попередній шлюб або попередні імена, але суд почув, що це був ретельний процес, і людей декілька разів запитують про попередні шлюби.

Суд над чоловіком триває уже 18 місяців. Зараз він уже офіційно розлучений зі С'юзен та перебуває у стосунках зі своїм чоловіком.

Він був наляканий результатом своєї справи, йому соромно і ніяково через те, що сталося. За злочин двоєженства, в якому він зізнався раніше, йому призначено три місяці в'язниці із відстрочкою на два роки.

Нагадаємо, жінка прийшла на весілля свого ексчоловіка та виступила з промовою. Після розлучення екси не спілкувалися чотири роки.

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