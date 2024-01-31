Дружина встановила в машині чоловіка проекцію свого обличчя, щоб він "ніколи не зраджував" – відео

Він показав, який це має вигляд.

Жінка встановила проекцію свого обличчя на пасажирські двері автомобіля чоловіка, нібито щоб не дати йому можливість зрадити.

Музикант Дерек Морріс, який публікує відео в TikTok під ніком @derekmorrismusic, поділився роликом, в якому стверджує, що його дружина проводить занадто багато часу на Amazon.

41-річний чоловік зі США показав, як відчиняє пасажирські двері своєї білої автівки і виявляє, що обличчя його дружини проектується на землю.

Його дружина встановила під дверима спеціальний світлодіодний проектор для автомобільних дверей та помістила на нього своє обличчя. Її очі широко розплющені, а ніздрі роздуті — імовірно, щоб показати будь-кому, хто незаконно перебував у машині, хто тут головна.

"Неймовірно", — додав чоловік у підписі до кліпу, який набрав понад 10,9 млн переглядів.

Втім, думки глядачів TikTok щодо витівки розділилися: деякі заявили, що парі слід розлучитися, якщо вона така "невпевнена у собі".

У відповідь Дерек написав хейтерам у коментарях: "Послухайте. Я закохався в цю жінку, коли вперше побачив її, коли навчався у восьмому класі. Мені зараз 41 рік. Ми абсолютно закохані. Жінка моєї мрії, величезне благословення від Бога, і ось ми тут".

Нагадаємо, жінка запросила коханку чоловіка жити з ними. Вони втрьох одружилися і тепер разом виховують 9 дітей.

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