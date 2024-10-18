Дружина заскочила чоловіка в ліжку з сусідкою: її реакція не на жарт розлютила коханців

Жінка розповіла, як дізналася про зраду чоловіка з їхньою сусідкою та як вчинила, викликавши у них гнів.

В дописі на Reddit вона написала, що подружнє життя було "стресовим" для пари, яка виховує спільного восьмирічного сина, але вважала, що вони "давали цьому раду як команда", доки декілька тижнів тому "все не розвалилося" після того, як вона заскочила його під час сексу з їхньою сусідкою, яка також заміжня.

Вона поділилася, що вони з сусідами, яким вона дала вигадані імена Емілі та Дейв, добре ладнали, але не були "супер-близькими", і вона вважала, що їхні стосунки були просто "дружніми". Вона вперше помітила, що щось пішло не так, коли її чоловік став "більш потайливим" зі своїм телефоном, але відмахнулася від свого занепокоєння як від "параної", тому що ніколи не думала, що її чоловік "зробить щось подібне".

Вона сказала: "Потім одного дня все пішло шкереберть. Мені довелося несподівано повернутися додому раніше з роботи, тому що в школі нашого сина була перерва на пів дня, про яку я забула. Я зайшла, і там, у нашій спальні, я побачила мого чоловіка та Емілі... разом. У нашому ліжку. Мені здалося, що світ зупинився".

Обранець зізнався, що у нього був роман з Емілі "протягом декількох місяців". Він благав пробачення і наполягав, що це був "дурний, імпульсивний вчинок", але жінка знала, що "не може залишатися з кимось", хто зрадив би її довіру таким чином. Але ситуація набула ще більш дикого повороту, коли жінка вирішила розповісти чоловікові Емілі, Дейву, про те, що сталося. Попри те, що це була їхня провина, коханці розлютилися на жінку за те, що вона поділилася їхньою таємницею, а Емілі навіть звинуватила її в тому, що вона "зруйнувала її життя".

Жінка написала: "І мій чоловік, і Емілі розлютилися, коли дізналися, що я розповіла Дейву. Чоловік сказав, що я мала залишити це між нами і вирішити це заради нашого сина. Емілі обзивала мене всілякими словами, казала, що я не мала права розповідати її чоловікові і що я зруйнувала її життя. Вона навіть стверджувала, що це не було "серйозно" і що я роздула з мухи слона".

Зараз Дейв розглядає можливість розлучення з дружиною, і жінка вже подала на розлучення з чоловіком. Але вона стверджує, що отримує "багато критики" від спільних друзів, які стверджують, що вона не повинна була розповідати Дейву про те, що бачила.

Коментатори допису однак наполягають на тому, що вона, безумовно, вчинила правильно. Одна людина сказала: "Емілі не збиралася розповідати чоловікові, і він мав право знати. Це було ваше право розповісти йому, оскільки вона спала з вашим чоловіком". А ще один написав: "Ви все зробили правильно. Я співчуваю вашому болю. Ваш чоловік і його коханка мають визнати це. Включно з гнівом. Вони завжди шкодують, коли їх ловлять".

Нагадаємо, відома письменниця шокувала, що з'їла прах свого чоловіка після того, як дізналася про зради. Зізнання вдови в мемуарах стали бестселером.

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