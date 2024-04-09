Дружина заскочила свого чоловіка за поцілунком з іншим: вона влаштувала йому "конфеті з помсти"

Жінка розповіла, як помстилася своєму коханому за зраду з іншим чоловіком.

Вона опублікувала анонімний допис на Reddit, де поділилася, що була спустошена після того, як заскочила обранця за поцілунком із чоловіком просто біля будинку, в якому вони жили разом.

Але після того, як вона поплакала і виплеснула весь смуток з себе, все, що вона відчувала – це злість. І тоді вона почала планувати помсту.

"Я нічого не сказала, коли мій чоловік зайшов до нас додому, і продовжувала мовчати, поки повністю не переварила те, що побачила. Після хандри і смутку все, що у мене було – це злість. Я переслідувала їх", - написала вона.

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Стежачи за пересуванням таємної пари, вона зробила незліченну кількість світлин, щоб використати їх як докази, коли настане час. Зрештою, це сталося одного дня в робочому офісі її чоловіка, де вона зробила суперечливий крок.

"Я пішла на робоче місце мого чоловіка і просто почала кидати їхні фотографії, як конфеті, і пішла", - продовжила вона. "Моя сестра – бі, і коли вона почула, що я зробила, вона розсердилася на мене за те, що я викрила його так публічно. Ми живемо в досить консервативній країні, де лише нещодавно легалізували ЛГБТК+ шлюби. Тому вона сказала, що навіть якщо я злюся на нього, я не повинна використовувати його ідентичність, щоб завдати йому шкоди".

Багато користувачів розділилися в думках щодо драматичної реакції жінки.

Вони цілувалися на публіці, тож їм явно було начхати на приватність. І що ще гірше, вони цілувалися в місці, де ви, швидше за все, могли їх побачити

Робоче місце – не місце для драм у стосунках

Ти кидаєш свої проблеми в обличчя іншим. Більшості людей було б соромно стати свідком такого. Прояви трохи самоповаги і займайся своїми справами

У відповідь на ці коментарі, авторка додала: "Якби він не був бісексуалом, і у мене був би інший компромат на нього, я б неодмінно використала це, щоб зруйнувати його життя. Мене абсолютно не турбує його благополуччя".

Нагадаємо, чоловік повернувся до коханої, яка відрізала йому пеніс за зраду з 15-річною племінницею. Пара вже чекає на воз'єднання.

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