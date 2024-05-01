Дружина живе з картонною фігурою свого чоловіка: вона шокувала, чому вони не разом (фото)

Жінка зберігає картонну фігуру свого чоловіка в натуральну величину, тому що він відбуває 30-річний термін ув'язнення.

Про це йдеться в шоу Love Don't Judge.

Джейд Чіппс познайомилася зі своїм чоловіком Крісом через тюремну службу листування. "Я бачила шоу, де одна жінка розповідала про те, як вона познайомилася зі своїм чоловіком на сторінці друзів з листування, і я вирішила перевірити", - пригадала вона.

31-річна американка побачила фотографію Кріса і вирішила написати йому. "Ми листувалися, потім почали розмовляти телефоном, а потім я полетіла і зустрілася з ним особисто, а решта – це вже історія", - пояснила жінка.

Джейд із чоловіком / Фото: скриншот з відео

Кріс відбуває 31-річний термін ув'язнення за крадіжку зі зломом і крадіжку особистих даних, і йому залишилося провести за ґратами щонайменше 10 років. Але він також має значний дохід від своєї частки в казино і є власником будинку, де зараз живе Джейд.

Джейд Чіппс / Фото: скриншот з відео

Подружжя ніколи не проводило часу разом за межами в'язниці, і все, що Джейд має для того, щоб скласти собі компанію вдома – це картонна фігура коханого у натуральну величину.

Джейд Чіппс / Фото: скриншот з відео

"Мій друг відредагував його і одягнув у гавайську сорочку, тому що у мене немає жодного селфі Кріса у повний зріст без його тюремного вбрання", - каже Джейд. "Я одягла його в гавайську сорочку просто для сміху, а потім опублікувала це в TikTok. Це насправді стало вірусним – я отримала багато підтримки від інших дружин ув'язнених. Але знущання і ненависть стали настільки сильними, що я видалила свій акаунт. Коли Кріс вийде на волю, він буде іншою людиною. Він був у в'язниці так довго, що я хвилююся, що він, можливо, зациклився, але він знає, що він хоче робити, коли вийде на волю. Він хоче запліднити мене одразу ж".

Джейд Чіппс / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, дівчина вийшла заміж за вбивцю, який відбуває довічне ув'язнення. Вона переконана, що одного дня він вийде на волю.

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