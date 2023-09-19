Дружина змусила чоловіка пройти перевірку на детекторі брехні: результат зруйнував їхній шлюб

Жінка жахнулася, коли стала відома правда про те, чим займався її чоловік, після перевірки на детекторі брехні.

У листі для Slate вона пояснила, що заміжня вже 16 років, назвавши себе "професійною дружиною" та уточнивши, що у неї "немає дітей".

Вона сказала, що на початку їхніх стосунків все здавалося ідеальним, але потім її чоловіка звільнили з роботи, оскільки компанія зіштовхнулася з фінансовими проблемами. У результаті, за її словами, оскільки вона багато заробляла, йому не довелося повертатися на роботу, якщо він підтримуватиме будинок на гарному рівні.

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Він не знайшов нову роботу, але і не утримував будинок у чистоті. Вона пояснила: "Декілька років по тому я сильно підозрювала, що у нього були романи, але він завжди це заперечував. У мене немає конкретних доказів, але він робив багато підозрілих речей, наприклад, приховував багатомісячні телефонні рахунки та надсилав опівнічні повідомлення". Вона сказала, що вони не займалися сексом протягом п'яти років, оскільки вона не повністю довіряла йому, а потім він охоче пройшов дві перевірки на поліграфі, щоб "врятувати шлюб". "Він провалив тести", - обурювалася вона.

Жінка заявила, що більше не кохає його, але він не пішов. Вони сплять у різних спальнях, і вона навіть сказала, що, якщо він визнає свою зраду, вона намагатиметься все налагодити. Але "він заявляє, що тести на детекторі брехні неправильні", замість того, щоб визнати, що вскочив у гречку.

Дружина запитала поради, оскільки не знає, що їй робити далі.

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Відповідь була доволі різкою. Чоловіка назвали "жахливим", а жінці порекомендували поговорити з адвокатом із шлюборозлучних процесів, сказавши, що фінансові збитки того коштували, щоб позбутися його. Також їй сказали, що жінка зазнавала "емоційної ізоляції", а її чоловік використав її.

Говорячи про точність тестів на поліграфі, BBC пояснила, що поліграфи призначені для вимірювання тілесних реакцій, "таких як кров'яний тиск або пітливість долонь", щоб визначити, чи людина, яка перевіряється, бреше чи ні. Якщо це роблять "фахівці у правильних умовах", точність може бути на рівні "від 80 до 90%".

Нагадаємо, чоловік найняв шпигуна, щоб простежити за нареченою у відпустці з подругами. Стало відомо, що він дізнався.

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